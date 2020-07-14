Bottas yine Monaco'ya döndü

Kurallar gereği takımlar, arka arkaya yapılan üçlü yarışlarda kimseyle temas kurmamalılar ve sadece kendi ekipleri içerisinde hareket etmeliler.

Fakat Valtteri Bottas, geçen haftaki ilk Avusturya yarışının ardından Monaco'ya döndü. Sonrasında kendisine yönelik bazı eleştiriler geldi ve Mercedes, bu hamleden ötürü uyarı aldı.

Buna rağmen Bottas, Macaristan GP öncesinde yine Monaco'ya dönmeyi tercih etti.

RaceFans'in özel haberine göre Bottas, sadece kız arkadaşı ve antrenörüyle temasta olacağı için hiçbir kuralı ihlal etmediğini düşünüyor.

Bottas, “Macaristan yarışı öncesinde tıpkı geçen sefer olduğu gibi Monaco'ya döneceğimi saklamanın hiçbir anlamı yok. Son iki hafta sonunu birlikte geçirdiğim aynı insanlarla, yani kız arkadaşım ve antrenörümle birlikte evde geçireceğim."

"Bir ya da iki gün boyunca bağlantıyı kesmenin ve daha sonra mühendislerle sanal brifinglere geri dönmenin faydalı olacağını hissediyorum." dedi.