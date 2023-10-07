Bottas: "Yeniden üçüncü bölüme kalmak harika"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarında yeniden üçüncü bölüme kalmaktan memnun.
Valtteri Bottas, Katar'daki sıralama turlarında güçlü bir sürüşle son bölüme kalmayı başardı ve pazar günkü yarışa dokuzuncu cepten başlayacak
Sıralama turları sonrasında konuşan Bottas, şöyle dedi: "Uzun bir aranın ardından tekrar Q3'e girebildiğim için mutluyum ve bugün araçta gerçekten kendime güveniyordum."
"Elde ettiğimiz bu sonuç, son birkaç hafta boyunca yapılan iş için büyük bir ödül oldu."
"İlk onda yer almak olumlu bir sürpriz oldu fakat bu, plana göre hareket ettiğimizi ve verdiğimiz kararların doğru olduğunu gösteriyor."
"Yarın Shootout ve Sprint ile yeni bir gün olacak fakat kesinlikle doğru şekilde başladık ve en önemlisi, Pazar günü ilk onda yer alarak puan mücadelesinin tam içinde olacağız."
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Zhou Guanyu ise ilk bölümde havlu atmasının ardından hayal kırıklığı yaşıyor.
"Valtteri'de gördüğümüz gibi çok daha üst sıralarda yer alıyor olmalıydık fakat Q1'de son turumuzu atma şansımız olmadı."
"Çok sinir bozucu, Logan [Sargeant] start/finiş düzlüğünde beni geçmeye karar verdi ve bu ikimizin de turlarını mahvetti."
"Pist her turda gelişiyordu ve gerçekten önemli olduğu anda zaman turu atamadık. Tamamen gereksiz bir hareketti."
"Yine de artık önemi yok; bize zarar verdi. Şimdi toparlanmak için neler yapabileceğimizi bulmamız lazım."
"Yarın hızımızı göstermek için bir şansımız daha olacak. Sprint öncesinde temiz bir sıralama seansı geçirmemiz ve sprintte iyi performans göstermemiz gerekiyor.”
Son Haberler
Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"
Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"
Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş
Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş
FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar