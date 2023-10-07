Bottas: "Yeniden üçüncü bölüme kalmak harika"

Valtteri Bottas, Katar'daki sıralama turlarında güçlü bir sürüşle son bölüme kalmayı başardı ve pazar günkü yarışa dokuzuncu cepten başlayacak

Sıralama turları sonrasında konuşan Bottas, şöyle dedi: "Uzun bir aranın ardından tekrar Q3'e girebildiğim için mutluyum ve bugün araçta gerçekten kendime güveniyordum."

"Elde ettiğimiz bu sonuç, son birkaç hafta boyunca yapılan iş için büyük bir ödül oldu."

"İlk onda yer almak olumlu bir sürpriz oldu fakat bu, plana göre hareket ettiğimizi ve verdiğimiz kararların doğru olduğunu gösteriyor."

"Yarın Shootout ve Sprint ile yeni bir gün olacak fakat kesinlikle doğru şekilde başladık ve en önemlisi, Pazar günü ilk onda yer alarak puan mücadelesinin tam içinde olacağız."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu ise ilk bölümde havlu atmasının ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

"Valtteri'de gördüğümüz gibi çok daha üst sıralarda yer alıyor olmalıydık fakat Q1'de son turumuzu atma şansımız olmadı."

"Çok sinir bozucu, Logan [Sargeant] start/finiş düzlüğünde beni geçmeye karar verdi ve bu ikimizin de turlarını mahvetti."

"Pist her turda gelişiyordu ve gerçekten önemli olduğu anda zaman turu atamadık. Tamamen gereksiz bir hareketti."

"Yine de artık önemi yok; bize zarar verdi. Şimdi toparlanmak için neler yapabileceğimizi bulmamız lazım."

"Yarın hızımızı göstermek için bir şansımız daha olacak. Sprint öncesinde temiz bir sıralama seansı geçirmemiz ve sprintte iyi performans göstermemiz gerekiyor.”