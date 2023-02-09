Bottas, yeni sezonda kullanacağı kaskı tanıttı

Haberi dinle

Salı günü yeni aracının örtüsünü kaldıran Alfa Romeo, büyük oranda kırmızı - siyah renk düzenine geçiş yaptı ancak bu, bir tür tasarım hedefiyle değil, ağırlığı biraz olsun hafifletmek amacıyla yapıldı.

Çünkü beyaz renk tercih edilseydi, boya katmanı artacaktı. Oysa siyah renk sayesinde, araca neredeyse hiç boya yapmamış oldular.

Takımla ikinci yılına giren Valtteri Bottas da benzer bir adımı kask tarafında attı. Fin pilot, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile kaskını tanıttı ve detayları paylaştı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Fin pilotun kaskını kız arkadaşı Tiffany Cromwell tasarladı.

En büyük değişiklik, geçen yıl kırmızı olan parçaların bu yıl siyaha çevrilmiş olması gibi görünüyor. Yine de kask, Finlandiya bayrağının beyaz ve mavi motiflerini koruyor.