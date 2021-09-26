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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'in gece yaptığı güç ünitesi değişikliğinin ardından Rusya Grand Prix'si için grid cezası aldı.

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Sıralama turlarını yedinci sırada bitiren Valtteri Bottas, yapılan bu değişiklikle beraber yarışa 17. sıradan başlayacak. Böylece Lewis Hamilton'ın şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'in üç sıra önünden başlamış olacak.

Bu stratejik hamle Mercedes'e, cuma günü tamamen yeni bir güç ünitesine geçen Max Verstappen'in yükselme stratejisini de potansiyel olarak engelleme fırsatı verecek.

Mercedes, herhangi bir motor problemi olmadığı göz önüne alındığında, bu değişiklikle beraber düzlüklerde yeterince hızlı olmayan Verstappen'in yükselişini engellemeyi amaçladığı düşünülüyor.

Şu anda yarışa Verstappen son sıradan başlayacak. Motor değiştiren Nicholas Latifi 18., Charles Leclerc ise 19. sıradan başlıyor.

Bottas, son yarış Monza'da yeni bir güç ünitesine geçmiş ve bu değişiklik, yılın kalanı için elini daha da kuvvetlendirecek.

Mercedes, son haftalarda bazı dayanıklılık sorunları yaşarken, Bottas aynı zamanda güç ünitelerinden birini, yaptığı kazalar nedeniyle kaybetti.

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