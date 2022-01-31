Bottas, yeni kurallarla birlikte Alfa Romeo'nun daha yukarılarda olmasını bekliyor

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Valtteri Bottas, kariyerine Williams'ta başlamış ve ilk yılında yavaş Williams aracı ile puan almakta dahi zorlanmıştı. Fakat İngiliz ekip, ertesi sezon çıkışa geçti ve Bottas, düzenli olarak podyumlar için savaşma fırsatı yakaladı.

Nico Rosberg'in emekliliğiyle Mercedes'e adım attı ve son beş yılda ön tarafta mücadele etti. Bu süreçte hiç şampiyonluk savaşı veremese de sorun yaşamadığı çoğu yarışta podyumdaydı.

Geçen sezonu tek galibiyetle kapatan Bottas, yeni sezonda Alfa Romeo ile yarışacak ve kurallar değişse bile, İsviçreli ekip son yıllarda genellikle hep en yavaş üç takımdan birisiydi.

Bu açıdan Bottas, yeni dönemde artık orta grupta mücadele edecek gibi görünüyor.

Fin pilot , Alfa Romeo'da yarışacağı için hedeflerinin farklı olacağın kabul ediyor ancak elinden geleni yapacağını söylüyor.

GPFans'e konuşan 32 yaşındaki sürücü, "Bu yeni kuralların ve bütçe sınırının güzelliği her şeyin mümkün olduğunu hissediyor olmam."

"En azından fabrikada gördüklerime, insanlara, motivasyonlarına ve diğer her şeye baktığımda, kesinlikle Alfa Romeo gibi bir takımın şimdi olduğundan daha yukarıda olacağını düşünüyorum."

"Bu yeni kuralların en güzel tarafı, neler olacağını asla bilemiyorsunuz."

"Elbette gerçekçi kalıyorum. Yeni sezonda, Mercedes'le yaptığımız gibi sürekli galibiyetler için mücadele edebileceğimizi düşünmüyorum. Fakat takımla tutarlı şekilde puan almak istiyorum, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Yine de nasıl olacağını etkileyecek pek çok şey ve pek çok değişken var." dedi.

Alfa Romeo patronu Fred Vasseur, geçtiğimiz günlerde yeni sezon bütçelerinin 140 milyon dolarlık sınıra yaklaştığını söylemişti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images