Bottas yeni kontrat görüşmelerine hazır

Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından 2022'nin başında Alfa Romeo'ya katılan Valtteri Bottas, takımla üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

Bu kontrat 2024 sezonunun ardından sona erecek ve Fin pilotun sonrasında ne yapacağıyla ilgili spekülasyonlar var.

Bottas'ın saf hız olarak gayet iyi olduğu biliniyor ancak 2023 yılı boyunca oldukça istikrarsız bir görüntü çizdi. Hal böyle olunca, 2026'da Audi adını taşıyacak İsviçreli ekipten ayrılma ihtimali var.

Fakta Bottas, takımla olan anlaşmasını uzatmak istiyor ve şimdiden yeni kontrat görüşmelerine hazır.

Bottas, "Sözleşmem önümüzdeki yılın sonunda bitiyor ve henüz uzatılması konusunu görüşmedik."

"Fakat görüşmelere başlamak için gelecek yılın ilk çeyreğini belirledik. O dönem geldiğinde yeni kontratı görüşeceğiz."

"Durumu aynı şekilde anladığımızdan emin olmak için her şeyi tartışacağız."

"Formula 1'de ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bildiğim kadarıyla pek çok pilotun sözleşmesi 2024'te sona eriyor, bu nedenle boş koltukların nasıl doldurulacağını görmek ilginç olacak."

"Benim için hedef çok açık; Audi projesinin bir parçası olmak istiyorum ve önümüzdeki yıl işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

Artık Sauber adını taşıması beklenen Alfa Romeo'nun Nico Hulkenberg ile görüştüğü konuşuluyor.