Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Bottas yeni kontrat görüşmelerine hazır

Valtteri Bottas, Sauber ile olan mevcut kontratını uzun vadeli olarak uzatmak istiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo

Mercedes ile geçirdiği beş yılın ardından 2022'nin başında Alfa Romeo'ya katılan Valtteri Bottas, takımla üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

Bu kontrat 2024 sezonunun ardından sona erecek ve Fin pilotun sonrasında ne yapacağıyla ilgili spekülasyonlar var.

Bottas'ın saf hız olarak gayet iyi olduğu biliniyor ancak 2023 yılı boyunca oldukça istikrarsız bir görüntü çizdi. Hal böyle olunca, 2026'da Audi adını taşıyacak İsviçreli ekipten ayrılma ihtimali var.

Fakta Bottas, takımla olan anlaşmasını uzatmak istiyor ve şimdiden yeni kontrat görüşmelerine hazır.

Bottas, "Sözleşmem önümüzdeki yılın sonunda bitiyor ve henüz uzatılması konusunu görüşmedik."

"Fakat görüşmelere başlamak için gelecek yılın ilk çeyreğini belirledik. O dönem geldiğinde yeni kontratı görüşeceğiz."

"Durumu aynı şekilde anladığımızdan emin olmak için her şeyi tartışacağız."

"Formula 1'de ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bildiğim kadarıyla pek çok pilotun sözleşmesi 2024'te sona eriyor, bu nedenle boş koltukların nasıl doldurulacağını görmek ilginç olacak."

"Benim için hedef çok açık; Audi projesinin bir parçası olmak istiyorum ve önümüzdeki yıl işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz." dedi.

Artık Sauber adını taşıması beklenen Alfa Romeo'nun Nico Hulkenberg ile görüştüğü konuşuluyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo

Fotoğraf: Alfa Romeo

Valtteri Bottas, Alfa Romeo

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Ferrari artık doğru yolda"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Formula 1'de hedeflediğim her şeyi başardım"

Verstappen: "Formula 1'de hedeflediğim her şeyi başardım"

Formula 1

Verstappen: "Formula 1'de hedeflediğim her şeyi başardım" Verstappen: "Formula 1'de hedeflediğim her şeyi başardım"

Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"

Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"

Formula 1

Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim" Vettel'den Schumacher'e: "Dostumu çok özledim"

Toprak: "BMW ile pek çok yarış kazanacağımı düşünüyorum"

Toprak: "BMW ile pek çok yarış kazanacağımı düşünüyorum"

World Superbike

Toprak: "BMW ile pek çok yarış kazanacağımı düşünüyorum" Toprak: "BMW ile pek çok yarış kazanacağımı düşünüyorum"

Son Haberler

RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?

RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?

F1 Formula 1

RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz? RB20 hakkında şimdilik neler biliyoruz?

2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti? 2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor

Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor

F1 Formula 1

Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor Aston Martin, Alonso'nun takıma katıldıktan sonra bütün endişeleri giderdiğini düşünüyor

Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol