Bottas: "Yeni kontrat görüşmeleri doğru yönde gidiyor"

Motorsport.com'un kaynakları bu hafta Bottas ve Mercedes arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve tarafların en az 2021 sonuna kadar birlikte yarışmaya devam edeceklerini öğrendiler.

Bottas'ın Mercedes'le kalacağına dair bir başka gösterge, Williams'ın gelecek yıl George Russell ile yarışmaya devam edeceğini doğrulaması oldu.

Çünkü Russell'ın gelecek yıl Mercedes'te Bottas'ın yerini alacağı düşünülüyordu ancak İngiliz pilot, bir yıl daha Williams'la kalacak.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, görüşmelerin olumlu ilerlediğini doğruladı.

Fin pilot, perşembe günü yaptığı açıklamada, “Bu konu hakkında konuşmaya başladığımızı söyleyebilirim, çünkü sanırım hepimiz bu üçlü yarışlarla zamanın gerçekten hızlı geçtiğini fark ettik ve hepimiz için oldukça yoğun bir program var."

“Henüz hiçbir şey imzalanmadı, ama bence işler doğru yönde ilerliyor."

“Geçen hafta sonu söylediğim en önemli şey şampiyonaya odaklanmak. Bu yıl elde edilmesi gereken büyük şeyler var, bu yüzden buna odaklamalıyız ve eminim her şey yolunda gidecek."

"Tabii ki, sürücü tarafında, eğer işler sürüklenmeye devam ederse, o zaman hiç de hoş olmuyor."

“Ama sadece iki yarış yaptık, bu yüzden sorun değil. Büyük bir panik ya da acele yok. ”

Öte yandan Lewis Hamilton, bu yıl daha güçlü görünen Bottas'ın gelişimi hakkında konuştu.

Hamilton, “Her yıl Valtteri'nin sadece bir yarış pilotu olarak değil, aynı zamanda bir takım oyuncusu ve bir insan olarak da büyümeye devam ettiğini görüyorum."

“Doğal olarak büyüyorsunuz. Hepimiz yıl boyunca güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfediyoruz, analiz ediyoruz ve ileriye doğru hareket etmek için çalışıyoruz."

“Sanırım bu yıl daha zinde, daha odaklanmış bir pilot görüyorsunuz ve bence bu harika. Onunla çalışmaktan zevk almaya devam ediyorum." dedi.