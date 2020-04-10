Bottas, yeni kız arkadaşıyla oldukça mutlu

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, geçen yılın Kasım ayında eşi Emilia Pikkarainen'le boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Çift 2016'nın Eylül ayında uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Emilia ile İtalya yarışından sonra Helsinki'de dünya evine girmişti ve çocukları yoktu.

Bottas, ayrılık sonrası Avustralyalı bisikletçi Tiffany Cromwell ile çıkmaya başladı.

F1'in Avustralya GP'yi iptal etmesinin ardından kız arkadaşı ile Lapland'da kendilerini iki hafta tecrit eden ikili, şimdilerde Lapland'da yer alan Nastola kasabasında vakit geçiriyor.

Dün MTV3'e konuşan Bottas, ilişkilerinin çok iyi gittiğini dile getirdi.

Mercedes pilotu, “İki hafta boyunca birlikte yalnız kaldık. Yürüyüş yaptık, kayak yaptık, birlikte antrenman yaptık."

"Tiffany bana çok iyi bakıyor, aslında birbirimize önem veriyoruz ve her şey yolunda gidiyor. Şimdiye kadar asla gerçek bir kavga etmedik."

"Şimdi Nastola'daki evimdeyiz ve burası hiç de fena değil." dedi.

Eski kız arkadaşı Emilia ise Şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

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