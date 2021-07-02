Bottas: "Yeni güncellemeler çok da büyük şeyler değil"

Mercedes, şu anda performans anlamında Red Bull'un gerisinde kalmış durumda ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Red Bull Ring'deki ilk yarışın ardından Mercedes'i güncelleme getirmeye çağırmıştı.

Toto Wolff, mevcut aracın gelişiminin durdurulduğunu söylese de James Allison halihazırda hazırlanan güncellemeler olduğunu söyleyerek önümüzdeki yarışlara pek çok parça getireceklerini belirtti.

Mercedes, bu güncellemelerin şampiyonluk için yeterli olmasını umuyor ve Valtteri Bottas'a da bu güncellemelerin ne kadar zaman kazandırabileceği soruldu.

Fin pilot bu konuda MTV'ye verdiği demeçte şöyle dedi: “Bunlar devrim niteliğinde şeyler değil, sadece küçük şeyler."

"Aracınız, artık rüzgar tünelinde olmasa bile onu daha iyi hale getirebilirsiniz. Açıkçası W12, sürmesi en kolay araç değildi ve bu yüzden onu geliştirmek için hâlâ yapabileceğimiz pek çok şey olduğu görüşündeyim."

"Fakat tamamen aerodinamiden ve güncellemelerden bahsedersek, o zaman büyük şeyler gelmediğini söyleyebilirim. Fakat bunu diğer takımlar için de benzer olduğunu düşünüyorum."

"Herkes gelecek yıla odaklanmış vaziyette."

Auto Motor und Sport'a göre Mercedes, yaz arasından sonra yapılacak ilk yarış olan Zandvoort'a bazı yeni parçalar getirecek fakat bunlar küçük şeyler olacak.

Auto Motor und Sport'a konuşan bir kaynak, "Bunlar 0.3 veya 0.4 saniye kazandıracak şeyler değil." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Hamilton, Avusturya GP öncesi takım simülatöründe vakit geçirerek takımın bu hafta sonu daha güçlü olmasına yardım etmeye çalıştı.

İngiliz pilot bu konuda şöyle dedi: "Son birkaç zorlu yarışın ardından [durumdan] keyif aldığımı söyleyemem. Takımın daha iyi şekilde hazırlanmasına yardımcı olup olmayacağını görmek için simülatörde vakit geçirdim. Fakat bunlar bizim için büyük fark yaratmayacak."

Sir Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: FIA Pool