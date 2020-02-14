Bottas: "Yeni aracı ilk kullanan kişi olmak güzel"

Bugün Silverstone pistinde Mercedes, önümüzdeki sezon boyunca yarışacağı yeni aracı test ediyor.

Valtteri Bottas, yeni Mercedes W11'i kullanan ilk sürücü oldu ve Fin sürücü beklentilerini paylaştı.

Bottas, “Yeni aracı ilk kullanan kişi ben olduğum için şanslıyım. Çok mutluyum ve eğer heyecanlı olduğum anlaşılmıyorsa, duygularımı gösteremediğim içindir. Tamamen yeni bir aracı kullanmam, değerlendirmem, kontrol özelliklerini ve aerodinamik, motor ve diğer sistemlerin nasıl çalıştığını anlamam gerekiyor. Her şeyi anlamak biraz zaman alacak ancak bugünkü görevimiz aracı teknik sorunlar için kontrol etmek ve ilk verileri toplamak."

"Asıl çalışmalar önümüzdeki hafta testlerde başlayacak. Öncelikle genel ayarlamaları tamamlamalı ve tüm sistemlerin çalışmasını telemetri ile değerlendirmeliyiz. Ekibe bu konuda ilk geri bildirimleri ben vereceğim." dedi.

Mercedes sürücüsü geçtiğimiz sezonda kazandığı tecrübenin 2020'de ona yardımcı olacağını umuyor.

“Şüphesiz geçen yıl daha fazla çalışarak iyi bir temel oturttum. 2019'da gayet olumlu bir sezon geçirdim ve çok şey öğrendim. Birçok alanda ilerleme kaydettiğimi hissettim ve ekibin de desteği ile zayıf yönlerimi ortadan kaldırmaya çalıştım. Kış arasında, büyük resmi görerek geçen sezonu değerlendirmek için iyi bir fırsatım oldu.” diyerek sözlerini sonlandırdı.