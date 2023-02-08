Bottas: "Yeme bozukluğuna sahiptim"

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33 yaşındaki Bottas, Formula 1'deki 11. sezonuna girerken kariyerini gözden geçirdi. Fin pilotun bugüne kadar yaşadıkları hakkında içini dökmesi nadir görülen bir durum, ama Finlandiya'nın en büyük günlük gazetesi Helsingin Sanomat'a verdiği demeçte yaptığı şey tam olarak buydu.

Bottas, kariyerinin başlarında yoğun fiziksel antrenman seansları arasında büyük ölçüde buharda pişirilmiş brokoliden oluşan bir diyet uyguladığını açıklıyor.

Gazeteci Maria Veitola'ya yaptığı açıklamada Bottas, "Kendimi fiziksel ve zihinsel olarak acı çekmek için eğittim."

"Ancak kontrolden çıktı ve bir bağımlılık haline geldi. Yeme bozukluğuna dair resmi bir teşhis yoktu ama kesinlikle buna sahiptim."

"Bu pek sağlıklı değildi. Ancak en iyisi olmak istiyordum ve bunu yapmak zorunda olduğumu düşünüyordum. Eğer takım 68 kilo olmam gerektiğini söylediyse ve ben 73 kiloysam, elimden gelen her şeyi yapıyordum." dedi.

Bottas'ın karşılaştığı tek zorluk bu değildi; iki kez bir psikologdan yardım almak zorunda kaldı. İlki Jules Bianchi'nin 2014 Japonya Grand Prix'sindeki ölümcül kazasının ardından gerçekleşti.

Bottas, "İyileşmeme yardımcı olması için bir psikoloğa ihtiyacım vardı, ilk değerlendirmesi neredeyse sadece hedefine ulaşmak isteyen ve hiçbir şey hissetmeyen bir robot gibi olduğum yönündeydi."

"Bu benim dengemi bozdu. O zamanlar hayatımdaki tek şey F1'di." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes with Lewis Hamilton, Mercedes, drivers parade Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O zamanki Williams pilotu daha sonra Nico Rosberg'in sürpriz emekliliğinin, kendisine 2017 sezonu için Mercedes'in kapılarını açtığında aradığı fırsatı yakaladı; ancak beş yılda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aksine Dünya Şampiyonu olamadı. 2021'in sonunda ise koltuğunu kaybederek Alfa Romeo'ya geçti.

Bottas, "2021 sezonu daha zordu, geleceğim tehlikedeydi ve hangi takım için yarışacağımı bilmiyordum."

"Dışarıdan yardım istemek büyük bir adımdı. Aynaya bakarak kendinize sert bir adam olduğunuzu, yardıma ihtiyacınız olmadığını, bazı şeylerin üstesinden gelebileceğinizi söylersiniz. Ancak bir profesyonel doğru soruları sormayı ve doğru kapıları açmayı bilir." dedi.

Hamilton karşısındaki performans eksikliği konusunda ise Bottas şu itirafta bulundu: "Benim gibi rekabetçi bir ruha sahip biri için bunu kabul etmek zordu. Lewis'in daha iyi bir pilot olduğunu geçen yıl ancak kabul edebildim. Her zaman onu nasıl yenebileceğimi ve Dünya Şampiyonluğu'nu nasıl kazanabileceğimi merak ettim. Yorucu bir beş yıldı. Her şeyi kazanmak istiyordum ve bu gerçekleşmediğinde bunu kabullenmek zor oldu."

Her halükarda, Alfa Romeo pilotu şu anki ortamında daha mutlu görünüyor ve Hinwil merkezli takımda ikinci sezonuna başlayacak.