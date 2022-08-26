Bottas: "Yatırım aldığı takdirde Sauber'in kazanmaması için hiçbir sebep yok"

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Audi, bugün Spa'da düzenlediği basın toplantısında MGU-H ünitesinin kaldırılacağı ve tamamen sürdürülebilir yakıtların benimseneceği 2026 motor kurallarının başında F1'e gireceğini duyurdu.

Resmi açıklama henüz gelmemiş olsa da Audi'nin Sauber ile ortaklık kurması ve şasinin Hinwil fabrikasında üretilmesi bekleniyor.

Halihazırda Alfa Romeo markası için yarışan Sauber'in sahibi Finn Rausing'in Audi'nin yatırımını kabul etmesi için birkaç şart öne sürdüğü ifade ediliyor.

Audi, Sauber'e ait hisseleri aldığı gibi, takımı geliştirmek ve istihdamı korumak amacıyla 250 milyon sterlin daha ödemek zorunda kalacak.

Bottas'a göre yapılacak olası bir yatırım, şu anda güncellenmiş parça üretme konusunda insan gücü eksikliği yaşayan Sauber'in mevcut sınırlamalarını azaltacak.

Bu durumun düzeltilmesi halinde Bottas, takımın bir kez daha zafere ulaşabileceği görüşünde.

Bottas şöyle dedi: "Fabrikanın durumu ve şu anda sahip olduğumuz insanlara bakarsak, evet en önde savaşabilecek bir takım olabilir."

"Gerçek şu ki bize kıyasla hâlâ daha fazla çalışma gücüne, daha fazla insana sahip bazı takımlar var."

"Üretimde biraz insan gücünden yoksun olduğumuzu söyleyebilirim, bu da rüzgar tünelinde yer alan ve daha hızlı olan bazı parçaların, çizilmiş ve test edilmiş olsa bile, fiziksel olarak yeterince hızlı üretilemediği ve araca hızlı bir şekilde yerleştirilemediği anlamına geliyor."

"Bu aslında daha fazla potansiyel olduğu anlamına geliyor ve yavaş yavaş bunu çıkarmaya doğru gidiyoruz."

"Fakat şirkete gelirsek, rüzgâr tünelinde ve fabrikada gördüğüm kadarıyla, gereken tüm altyapı var."

"Kazanmanın mümkün olmadığını gösterecek hiçbir şey yok."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Sauber şu anda 2022 takımlar şampiyonasında altıncı sırada ve dört podyum elde ettiği 2012'den bu yana en iyi sonucuna doğru gidiyor.

Bottas, 2026'da Audi ile ortaklık başladığında takımda kalabileceğini de söylüyor.

Bottas, "Şu anda devam edebileceğimi hissediyorum."

"Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Hâlâ hızlı sürebileceğimi hissediyorum."

"Gelecekte devam etmemek için hiçbir neden göremiyorum. Hâlâ bu spor için verebileceğim çok şey olduğunu hissediyorum." dedi.

Takımın tek yarış galibiyeti 2008 yılında Robert Kubica'nın kazandığı Kanada GP'de geldi.