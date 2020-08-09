Bottas: “Yarışta takım olarak uyuduk”

Silverstone’daki 70. Yıl Dönümü GP’ye pole pozisyonundan başlayan ve yarışın ilk bölümünü lider götüren Bottas, Mercedes’in lastik sorunları yaşamasıyla beraber temposunu kaybetmişti.

Yarışın son bölümünde takım arkadaşı Lewis Hamilton’a da geçilen Fin sürücü, üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarış sonrasında konuşan Bottas, “Çok sinir bozucu bir yarıştı. Pole pozisyonundan başlayıp üçüncü bitirmek ideal değil. Bir noktada, Max önümüze geçtiğinde takım olarak uyuyorduk ve stratejim idealden çok uzaktı. Yani bugünden öğrenilecek çok şey var.”

“Lewis’ten çok önce pite geldim, elbette zorluyordum. Max’e ayak uydurmaya çalışıyordum, ancak sonlara doğru zorlamaya başladığımda lastikler resmen öldü. Bugün bizim lastiklerimizde kabarcıklanma vardı, Red Bull’da ise hiç yok gibiydi. Yani bu konuda bizden iyilerdi.”

“Lastikler aşırı ısınıyordu. Lastiklerde delikler açılıyordu ve yol tutuş kaybettiğinizde, bu kabarcıklanmanın oluştuğunu anlıyorsunuz. Virajlarda yol tutuş kaybediyorsunuz ve gittikçe yavaşlıyorsunuz.”

“Hayal kırıklığıyla geçen bir gün geçirdik, ancak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.