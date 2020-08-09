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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Bottas: “Yarışta takım olarak uyuduk”

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Bottas: “Yarışta takım olarak uyuduk”
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 15:57

70. Yıl Dönümü Grand Prix’sini üçüncü sırada tamamlayan Valtteri Bottas, yarışta takım olarak iyi olmadıklarını ve resmen bir noktada uyuduklarını söyledi.

Silverstone’daki 70. Yıl Dönümü GP’ye pole pozisyonundan başlayan ve yarışın ilk bölümünü lider götüren Bottas, Mercedes’in lastik sorunları yaşamasıyla beraber temposunu kaybetmişti.

Yarışın son bölümünde takım arkadaşı Lewis Hamilton’a da geçilen Fin sürücü, üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Yarış sonrasında konuşan Bottas, “Çok sinir bozucu bir yarıştı. Pole pozisyonundan başlayıp üçüncü bitirmek ideal değil. Bir noktada, Max önümüze geçtiğinde takım olarak uyuyorduk ve stratejim idealden çok uzaktı. Yani bugünden öğrenilecek çok şey var.”

“Lewis’ten çok önce pite geldim, elbette zorluyordum. Max’e ayak uydurmaya çalışıyordum, ancak sonlara doğru zorlamaya başladığımda lastikler resmen öldü. Bugün bizim lastiklerimizde kabarcıklanma vardı, Red Bull’da ise hiç yok gibiydi. Yani bu konuda bizden iyilerdi.”

“Lastikler aşırı ısınıyordu. Lastiklerde delikler açılıyordu ve yol tutuş kaybettiğinizde, bu kabarcıklanmanın oluştuğunu anlıyorsunuz. Virajlarda yol tutuş kaybediyorsunuz ve gittikçe yavaşlıyorsunuz.”

“Hayal kırıklığıyla geçen bir gün geçirdik, ancak yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Cem Özel

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