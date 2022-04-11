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Bottas: "Yarışta gerçek tempomuza geri döndük"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Melbourne'de pazar günü iyi bir tempo yakaladıklarını ve gerçek hızlarına geri döndüklerini söyledi.

Kemal Şengül
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Bottas: "Yarışta gerçek tempomuza geri döndük"
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Valtteri Bottas, takımın yarış temposuna yönelik ayarlar yapmasının ardından cumartesi günü ilk ona girememişti.

Fakat pazar günü gayet iyi bir tempo ortaya koydu ve ilk ona girdi. Fin pilot eğer trafikle boğuşmasaydı, muhtemelen daha da iyi bir sonuç alacaktı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Bottas, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bottas, "Yarış gerçekten hoşuma gitti. Baştan sona rakiplerimizle mücadele çerisindeydim. Takım olarak ortaya koyduğumuz çalışmalar sayesinde bugün önemli puanlar kazandık."

"Verdiğimiz kararlardan ve yarış yönetimimizden memnum. Daha küçük arka kanatla sıralama turlarında daha fazlasını yapamadık fakat yarışta çok yardımcı oldu."

"Bugün tempomuz ilk iki yarışla çok benzerdi fakat dün biraz geride kalmıştık ve muhtemelen yarış için tek tur temposundan biraz fazla taviz verdik. Bu yüzden başlangıç sırası anlamında, olmamız gereken yerden biraz geride kaldık."

"Yarış temposu anlamında bence gerçekten güçlüydük."

"Umarım Imola'da biraz daha iyi bir sıralama turları geçirebilir ve daha iyi sonuçlar için savaşabiliriz."

"Ayrıca sonraki yarışlara yeni parçalar getireceğiz ve umarım her yarışta puan için savaşmamıza izin verirler."

Bottas, Lance Stroll ile olan savaşında epey vakit kaybettiğini de ekliyor.

"Evet, orada biraz zaman kaybettim. Gerçekçi olursak, belki de Lance ile olan olaylar olmasa Ocon ile savaşabilirdim."

"Her halükarda güçlü bir yarıştı. Bazen pozisyon kaybettim ama sonrasında toparlanmayı başardım. Baştan sona güzel mücadeleler verdik. Yarış boyunca her turun önemi büyüktü. Gerçekten çok keyif aldım."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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