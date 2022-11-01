Bottas: "Yarışa yeniden başlasaydım yumuşak hamur tercih ederdim"

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Meksika'daki mücadeleyi 10. sırada tamamlayan ve Haziran ayındaki Kanada GP'sinden bu yana ilk kez puan alan Bottas'ın sonuçtan memnun olduğunu söylemek zor, nitekim yarışa altıncı sıradan başlamıştı ve hiç şüphesiz ki daha fazlasını bekliyordu.

Ancak henüz startta iki sıra kaybeden Bottas, 39. turda pite girmesinin ardından sert hamurla ciddi zaman kaybetti. Sonuç olarak sırasıyla Esteban Ocon, yumuşak hamura geçerek ciddi avantaj yakalayan Daniel Ricciardo ve Lando Norris kendisini geride bırakarak 11. sıraya kadar ittiler.

Fernando Alonso'nun son turlarda motor arızası nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından yeniden 10. sıraya yükselen Bottas, yine iyi bir tempoyla gelen Pierre Gasly'e direnmeyi başardı ve çok özlediği puanlara yeniden kavuştu.

Yarışın ardından konuşan Bottas, genel olarak zor bir günü geride bıraktıklarını ve sert hamurla çok zorlandıklarını söylüyor.

Bottas, "Sert lastikleri çalıştıramadım, özellikle ön tarafta sıkıntı çektim. Yarış boyunca ideal aralığın altında kaldılar."

"Yarışa geri dönebilseydim son bölümde kesinlikle yumuşak lastiği seçerdim. Yumuşak lastikle gerçekten uçan bazı araçlar vardı."

"Başka bir lastikle daha farklı bir hikaye yazabilirdik, ama en azından bir puan almayı başardık. Sanırım en son puan almamın üzerinden 10 yarış geçti. Dolayısıyla bir puan da bir şeydir, ayrıca Aston'dan da daha fazla puan aldık." dedi.

Fin pilot, Alfa Romeo'nun Meksika'daki hızının sezon sonundaki güncellemelerinden mi yoksa pistlere özgü bir durumdan mı kaynaklandığı konusunda ise iyimser davranıyor.

Bottas, "Neyin ne olduğunu önümüzdeki yarışlarda göreceğiz."

"Austin'de son bölümdeydik ve rahatça puan alabilirdik, umarım son iki yarışta da böyle olur. Puan alamamamız için hiçbir neden göremiyorum." dedi

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images