Bottas yarışa pit yolundan başlayacak

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Valtteri Bottas, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışını 10. sırada tamamlamıştı fakat pazar günkü yarışa en geriden başlayacaktı çünkü güç ünitesinde değişiklik yapılmıştı.

Ancak Alfa Romeo, sürpriz şekilde Fin pilotun aracındaki arka kanadı değiştirdi ve araca takılan versiyon, araçtan çıkarılanla farklıydı.

Kurallar gereği takımlar, araçta herhangi bir parça değişimi yapıyorsa, kapalı park kuralı gereği araçtan çıkarılanla aynısı olması gerekiyor.

Durum böyle olmadığı için de Fin pilot, yarışa pit yolundan başlayacak. Fernando Alonso böylelikle pazar günkü yarışa 19. sıradan başlayacak.