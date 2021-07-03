Bottas: ''Yarış temposunda daha iyi olacağız''

Mercedes pilotları Bottas ve Lewis Hamilton, Avusturya Grand Prix'si hafta sonundaki ikinci ve üçüncü antrenmanlarda ilk üçte bulunsalar da, Alman takımın pilotları sıralama turlarında bu formunu koruyamadı.

Bugün Mercedes'le kontratını uzattığını açıklayan Hamilton sıralama turlarında dördüncü olurken, takım arkadaşı Bottas ise İngiliz pilotun sadece 0.035 saniye arkasında kaldı ve yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Pole pozisyonundaki Red Bull pilotu Max Verstappen'le farkı 0.329 saniye olan Bottas, geçtiğimiz hafta sonundan beri çok gelişemediklerini söyledi.

''Açıkçası, geçtiğimiz hafta sonundan biraz daha yavaştık veya başkaları daha hızlıydı. Normalde olmamız gereken yerden 0.1-0.2 saniye geride olduğumuzu söyleyebilirim.''

''Bunun C5 lastiği yüzünden mi yoksa McLaren'ın hızlanmasından dolayı mı olduğunu bilmiyorum. Ancak aracın hızı, bugün bu şekildeydi.''

''Geçtiğimiz hafta olduğu gibi, daha fazla düzlük hızı bulamadık. Geçtiğimiz hafta sonundan beri yeterince hızlandığımızı düşünmüyorum.''

Yarınki yarışla ilgili de düşüncelerini dile getiren Fin pilot, Avusturya Grand Prix'sinde yarış temposu açısından daha iyi olacaklarını ve takım için iyi puanlar alabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.

''Bence yarın, yarış temposu açısından daha iyi durumda olacağız. Sanırım, araçta yaptığımız tüm çalışmalar ve ayarlamalar, yani her şey biraz daha yarış temposuna yönelik. Bugünden ve yarından bir şeyler öğrenmeliyiz. Takım için iyi sonuçlar alabileceğimize eminim.''

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images