Bottas: "Yarış tempomuz orta sıradaki takımlara kıyasla oldukça iyi"
Valtteri Bottas, Sauber aracının tek tur performansından şikayetçi olsa da yarış temposundan memnun olduğunu dile getirdi.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Zak Mauger / Motorsport Images
Bahreyn Grand Prix'si startı arka tarafta nispeten olaylı başladı. Aston Martin pilotu Lance Strol, Haas pilotu Nico Hulkenberg ve Sauber pilotu Bottas üçlü bir ufak temas yaşadılar.
Bunun sonucunda Hulkenberg ön kanat değişimi için pite girerken Stroll 7 sıra geriledi. Temastan en az hasarla çıkan Bottas yalnızca 2 sıra kaybetti.
Bottas, startın adeta bir 'sandviç' gibi hissettirdiğini dile getirdi: "İlk viraj biraz sandviç gibiydi, neredeyse apekste herkes tamamen durmuş gibiydi."
"Arkamdan biri bana çarptı ve sonucunda ön kanadımda biraz hasar meydana geldi. Aslında bu çok büyük bir etki göstermedi ama önemli olan DRS treninin arkasında kalmamdı."
Ancak Bottas'ın yaşadığı aksilik yalnızca ilk tur temasıyla sınırlı kalmadı.
32. turda pite giren Fin pilotun piti, sol ön lastiğin değiştirilememesi nedeniyle 52 saniye sürdü.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bottas, "Sol ön lastikte sorun yaşadık, bir şey sıkışmış ya da çapraz diş açılmış gibi görünüyordu."
"Bunu araştıracağız ve anlamaya çalışacağız. Bir daha böyle bir şey yaşanmamalı çünkü sıkışık bir orta grubun içindeyken 52 saniye pit stop yapamazsınız!" dedi.
Tüm bu aksiliklere rağmen Bottas, kötü şansının ilk yarışla birlikte sona erdiğini umarak aracın yarış temposunun olumlu bir izlenim bıraktığını belirtti.
"Aslında cuma gününe kıyasla yarışta çok daha iyi bir tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum."
"Bu yüzden yazık oldu, bir fırsat kaçtı ama umarım bu yıl için kötü şans sona ermiştir."
"Sıralama turları performansı üzerinde çalışmamız ve tek bir turda araçtan daha fazla verim almamız gerekiyor. Ancak yarış temposu en azından orta sıralardaki takımlara kıyasla oldukça iyi görünüyor."
"Cuma gününe kıyasla cumartesi günü pistten çok daha olumlu bir şekilde ayrılıyorum. Aracın tempoya sahip olduğunu görmek güzel."
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