Bottas, yarış için seçtiği ayarlara güveniyor

Hafta sonu şimdiye kadar iyi bir performans göstermekte zorlanan ve sıralama turlarında ikinci olan Valtteri Bottas, bu yıl bir kez daha takım arkadaşı Lewis Hamilton'a geçilmişti.

Fin pilot, yarışa Max Verstappen'in önünde başlasa da, antrenmanlardaki verilere bakıldığında Red Bull pilotunun yarış temposu oldukça iyi görünüyordu.

Yarıştan kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Bottas, hedefinin galibiyet olduğunu ve yarış için seçtiği ayarların doğru olabileceğini söyledi.

Bottas, “Elbette, dün daha iyi performans gösterebilirdim, ama umarım seçtiğimiz ayarlar bugün benim lehime olacak."

"Sıralama turlarından hemen sonra ne olduğunu analiz ettik ve bugün ayarların bana yardımcı olması gerektiği sonucuna vardık."

"İyi bir başlangıç yapmayı başarırsam, hemen liderliği almaya çalışacağım ancak yine de stratejik bir savaşla karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum."

"Bunların çoğu yarış hızına ve lastik aşınmasını ne kadar iyi yönettiğimize bağlı olacak."

"Elbette lider giderken lastiklerin durumunu kontrol etmek daha kolay oluyor. Ama ilk turda lider gidemeseniz bile bu, yarışı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor." dedi.