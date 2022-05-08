Bottas: "Yarış için minimum hedefimiz beşincilik"

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Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının yıldızlarından birisiydi ve beşinci en iyi zamanı yaparak en iyi iki takımın hemen ardında yer aldı.

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere önemli isimleri geçen Bottas, sonuçtan memnun olduğunu söylüyor.

Bottas, şöyle dedi: "Bugün sahip olduğumuz performanstan gerçekten çok mutluyum. Kolay bir gün geçirmediğimiz cuma gününün ardından iyi şekilde toparlandık. Tüm takıma teşekkür etmem lazım, aracı yeniden toparlama konusunda harika bir iş çıkardılar."

"Bugün yapacak çok fazla işimiz vardı. Fakat iyi bir üçüncü antrenman geçirdik, ayarlarda doğru yöne gittik ve araç gerçekten hızlıydı."

"Yani artık iyi bir ritim yakalamak benim elimdeydi ve üçüncü bölümde kesinlikle bunu buldum. Üçüncü bölümdeki son turumdan gerçekten çok keyif aldım."

"Hafta sonuna başlarken neler yapabileceğimize dair bazı işaretler zaten görmüştüm, bu yüzden burada olmamıza şaşırmadım ama tabii ki her şeyin yolunda gitmesine sevindim. Zhou'nun ilk bölümde elenmesi yazık oldu, orada neredeyse ben de eleniyordum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Şimdi Ferrari ve Red Bull pilotlarının hemen ardındayız. Gerçekçi olursak onlarla savaşmanın zor olacağını biliyoruz ancak bu bir yarış, bu yüzden neler olacağını asla bilemezsiniz."

"Sadece yarışa odaklanmamız ve fırsat çıkarsa onları kullanmamız gerekiyor."

"Yarın özellikle sıcaklık nedeniyle büyük bir mücadele olacak. Bu sıcaklıkta lastikler, araçlar hatta sürücüler bile çok zorlanıyor. O kadar çok terliyorum ki anlatamam, vücut bu nemde asla soğuyamıyor. Bu yüzden zor olacak."

"Yine de orta grubun önünde yer almak adına iyi bir aracımız var. Bu açıdan minimum hedef ilk beşte bitirmek olmalı."

Bottas, zorlu cuma gününün ardından takıma getirdiği iyi sonuçtan da memnun görünüyor.

"Bugün özellikle dün yaşadığım şeylerden sonra Mercedes'in önüne geçmek tatmin edici. Çünkü cuma günü benim hatamla önemli bir pist üstü süresini kaybettik. "

"Takım fazladan iş yapmak zorunda kaldı ve güzel bir takım çalışmasıyla gerçekten güzel bir geri dönüşe imza attık."

"Dediğim gibi, araç iyiydi ve sıralama turlarında ritim yakalayıp görevi yerine getirmek benim elimdeydi. Dün yaptığım hatadan sonra takıma iyi bir ödül vermek istedim ve bu da aldığım sonucu daha güzel hale getirdi."

"Fakat bu yıl şimdiye kadarki her yarışta gördüğümüz üzere iyi bir yarış aracımız var. Bu yüzden mücadelede olacağız."

"Formula 1'de her şey mümkün ve ön bölümden çok uzakta değiliz. Bence Red Bull ve Ferrari'nin sahip olduğu tempo göz önüne alındığında, onlarla savaşmak zor olacak ama her şey olabilir."