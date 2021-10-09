Bottas: "Yarın sadece kendi yarışıma odaklanacağım"

Hafta sonunun gidişatı hakkında konuşan Bottas, "Özellikle ilk seansta kolay koşullar yoktu, pistin ıslak bölgeleri olması nedeniyle sınırda sürüş yaptık. Üçüncü seansta ise ilk viraj ve üçüncü/dördüncü virajlar biraz ıslaktı."

"İyi turlar attık, son turda ise son sektörde biraz zaman kaybettim, önden kayma yaşadım, ancak onun dışında attığım tur gayet iyiydi ve bundan keyif aldım. Tabii ki de takım sonucu olarak bir plan yaptık ve Lewis'in olabildiğince az ceza alacağından, benim de pole pozisyonunda olacağımdan emin olmak istedik, bu nedenle iyi bir noktadayız." dedi.

2021 sezonunda sekizinci dünya şampiyonluğu için mücadele eden Hamilton'ın, çok uzun zaman sonra şampiyonada bir rakibi var. Sezonun son yedi yarışlık bölümüne girildiği göz önüne alındığında, alınan her puanın büyük önemi var.

Yarınki yarışta Lewis'e yardım edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Fin pilot, "Ben yarın kendi yarışıma odaklanacağım ve önden başladığınızda da yapmanız gereken şey tamamen bu."

"Bu nedenle iyi bir tempo tutturmam gerekecek." dedi.