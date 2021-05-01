Bottas: "Yarın Red Bull ile zor bir mücadele olacak"

2021 sezonu Valtteri Bottas’ın umduğu gibi başlamamıştı. Mercedes pilotu Bahreyn’de 3. olurken Imola’da ise Russell ile yaptığı kazanın ardından yarış dışı kalmıştı. Bunlara rağmen Bottas, geçmişte takılı kalmayıp ilerideki yarışlara odaklanacağını belirtmişti ve dediği gibi de yaptı.

Portekiz’deki hafta sonu boyunca antrenman seanslarında güçlü bir performanslar gösteren Bottas, sıralamaların üçüncü bölümünde 1:18.348 saniye ile en hızlı turu atarak bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı.

Fin pilot, bu sonuçtan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi ve sıralamaların ardından verdiği demeçte şöyle konuştu: “[Bu sonuç] kesinlikle yüzüme bir gülümse getirdi çünkü ilk iki yarış hafta sonunun sıralama seanslarında şans pek benden yana değildi, en azından üçüncü bölümlerde güçlü değildim."

"Lastiklerden en iyi performansı çıkarmayı sağlamak ve lastikleri düzgün çalıştırmayı başarmak zayıf bir noktamdı."

"Fakat şimdi, her şey yolunda gitmeye başladı gibi gözüküyor. Bütün hafta sonu boyunca güçlü hissettim bu yüzden bunun mümkün olabileceğini biliyordum. Bunu üçüncü bölümde başarabilmekten ve pole pozisyonu almaktan çok mutluyum. "

"Ayrıca takım açısından da Red Bull ile olan mücadelede de önde olmak güzel.”

Valtteri Bottas, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

Ayrıca Mercedes pilotuna önceki iki yarıştan sonra bu hafta sonu durumu düzeltmek için neyi iyi yaptığı sorulduğunda Bottas şöyle yanıt verdi: “Sadece üçüncü bölümü doğru yapmak ve lastikleri hazır bir hale getirmek derim. Lastikler çok büyük önem taşıyor. Ayrıca kendi çıkardığınız işe ve araç ayarlarına güvenmek de çok önemli.”

Ayrıca Bottas aracın uzun sürüşlerde özellikle cuma günü kötü gözükmediğini belirtti ama asıl durumu yarın yarışta göreceklerini belirtti.

Uzun sürüşlerdeki tempoları sorulduğunda Bottas, "Cuma günü kötü görünmüyordu fakat yarışta lastiklerin nasıl davranacağını ve herhangi bir aşınma sorunu olup olmayacağını göreceğiz. Bence Red Bull ile zorlu bir savaş olacak ve diğer araçlarla neler olacağını da bilemeyiz. Yarın göreceğiz." cevabını verdi.