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Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yarın her şeyin mümkün olduğunu ve galibiyet mücadelesi verebileceklerini söyledi.

Bottas: "Yarın mücadelenin içinde olabiliriz"

Sıralama turlarını Max Verstappen'in 0.194 saniye arkasında tamamlayan Bottas, ikinci antrenman seansında pit yolunda attığı spin yüzünden aldığı 3 sıra grid cezasıyla birlikte yarın yarışa 5. sırada başlayacak. 

Bottas, ceza almalarının üzücü olduğunu söylerken, güçlü bir sıralama turları seansını arkalarında bıraktıklarını belirtti. 

"Ceza almam üzücü çünkü bu, yarın 5. sıradan başlayacağım anlamına geliyor. İkinci başlamayı tercih ederdim."

"Bence güçlü bir sıralama seansı geçirdik. İkinci veya üçüncü antrenman seansına bakacak olursak, biraz zorlanmıştım ama bence araç ayarlarında doğru yolu seçtik. Araç çok daha iyiydi ve araçta iyi hissettim. Araçtan çıkarılabilecek çoğu zamanı çıkardığımı düşünüyorum."

"Sadece son bölümdeki ilk turumda Tsunoda'ya takıldım ve birkaç onda bir saniye kaybettim. Yani bilmiyorum, belki daha fazlası da gelebilirdi."

Yarışa orta hamurla başlayacak olan Bottas, yarın galibiyet mücadelesinin içinde olabileceğini düşünüyor. 

"Evet, kesinlikle mücadelenin içinde olabiliriz. Ceza aldığımdan dolayı, orta hamurun en iyi seçenek olabileceğini düşündük bu yüzden de yarışa orta hamurla başlamak için ikinci bölümde iki adet orta hamur kullandık."

"En azından bu, yumuşak lastikle başlayacaklardan biraz daha avantajlı olmamızı sağlayabilir. Yarın yeni bir gün, önümüzde yarış var ve her şey mümkün."

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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