Bottas: "Yarın belirleyici gün olacak"

Öncelikle Max'a geçilmek konusunda fikrini belirten Bottas, "Evet, 3. antrenman seansında Red Bull’un ve özellikle Max’ın çok hızlı olduğunu gördük. Bence asıl sorunumuz yumuşak hamurların istediğimiz gibi çalışmasını sağlayamamamızdı."

"O yüzden sıralamaya kadar orta hamurlar yumuşak hamurlardan daha iyi hissettirdi. Sonuca baktığımda yine de biraz ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum,"

"Ama lastiklerden tek turda %100 verim alamadık ve turun kendisinde de her şeyin gidişatından memnun değildim çünkü denge pek mükemmel değildi bence. Evet, tabii ki küçük bir fark ve yarın belirleyici gün olacak. "

Bottas, sadece bir sektörde mi yoksa tüm turda mı Mercedes'in zorlandığı sorusuna ise cevaben, "Sıralamanın sonlarına doğru aracın ön tarafıyla biraz daha zorlanmaya başladım, belki pistin derecesi düşüyordu."

"Sonrasında süremizi geliştirmemizi de zorlaştırdı çünkü önceki seanslardan daha hızlı olmamız gerektiğini düşünüyordum, ama elbette Red Bull sıralamanın son kısmı için her şeyi optimize etmeyi başardı ve önemli olan da o." dedi.