Bottas: ''Alabileceğim en iyi sonuç buydu''

Bottas, yarıştan önce üç sıra grid cezası almıştı ve bu nedenle Bottas, sıralamaları ikinci sırada tamamlamasına rağmen yarışta 5. sıradan start aldı.

Yarışı dördüncü götüren Bottas, Red Bull pilotu Sergio Perez'in yavaş pitinden faydalandı ve üçüncü sıraya geçebildi.

Perez sonrasında tekrar pit yapıp yeni set orta lastiklerle Bottas'ı geçmeye çalışsa da, Avusturyalı takım bu taktiğinde başarılı olamadı ve Fin pilot üçüncü sırada podyuma çıktı.

Yarıştan sonra konuşan Bottas, aldığı cezadan sonra üçüncülüğün, alabileceği en iyi sonuç olduğunu ve Red Bull'ların araçlarını bölebilmenin de Mercedes'in lehine olduğunu söyledi.

Bottas şu ifadeleri kullandı: ''Bence başladığım yerden gelebileceğim en iyi pozisyon buydu ve iyi oldu.''

''Onların iki aracının arasına girebilmek iyi oldu ve hasarı biraz azaltmış olduk. Gelecek hafta yine yarışacak olmamız iyi bir şey.''

Perez'in stratejisi hakkında da konuşan Fin pilot, Meksikalı pilotun yapabileceği en iyi stratejiyi uyguladığını düşündüğünü söyledi.

''Sonlara doğru gerçekten çok, çok yakındık ve aramızda çok fazla fark yoktu.''

''Bence deneyebilecekleri en iyi şeyi denediler ve neredeyse işe yarıyordu. Ancak, podyuma çıkabilmekten dolayı mutluyum.''

Podium: race winner Max Verstappen, second place Lewis Hamilton, Mercedes. third place Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images