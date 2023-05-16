Bottas: "Wolff, Mercedes'teyken menajerim değildi"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Toto Wolff'un yaklaşık iki yıl önce yeniden Mercedes yönetim kadrosuna katıldığını doğruladı.
Wolff, Bottas'ın motor sporlarındaki yükselişinde önemli bir rol oynadı. Wolff; Bottas 2012 yılında takımın yedek pilotu olarak antrenman seansına katıldığında Williams'ta yüksek profilli bir pozisyondaydı.
Wolff, 2013'te Mercedes'e geçerken Bottas da Williams'ta tam zamanlı koltuk elde etti.
Nico Rosberg'in Lewis Hamilton ile şampiyonluk mücadelesinde galibiyete ulaştıktan sonra 2016 sezonunda emekliye ayrılmasının ardından, önceki üç sezonda Williams'ta dokuz kez podyuma çıkan Bottas, Alman pilotun yeri için iyi bir seçim olarak düşünüldü.
Bu noktada Wolff, çıkar çatışmasını önlemek için Bottas'ın menajerliğinden çekildi.
2017-2021 yılları arasında 10 yarış kazanan Bottas'ın yerine 2022 sezonu için George Russell geldi.
Bunun ardından Bottas, Finlandiya'nın son Dünya Şampiyonu Kimi Raikkonen'in yerine Alfa Romeo'ya geçti ve şu anda 2023 Şampiyonası'nda 4 puanla 13. sırada yer alıyor.
Yakın zamanda F1'in Beyond The Grid podcast'inde Wolff'un yönetim ekibinde yeniden bir rol üstlenip üstlenmediği sorulan Bottas şu yanıtı verdi: "Evet."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
"Mercedes'teyken menajerim değildi, tabii ki farklı nedenlerden dolayı - herhangi bir pay almıyordu, çünkü bu işler böyle yürümüyor!"
"Ama şimdi yönetim ekibinin bir parçası."
Şu anda 33 yaşında olan Bottas, Audi'nin Sauber ile F1'e girişinin geçen yıl duyurulmasının ardından, takımın 2026'da Audi olarak yeniden markalaşması için Alfa Romeo'da kalmayı hedeflediğini daha önce belirtmişti.
Bottas, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yarışlardan çekilmek isterse bir genç pilotun menajerliğini yapabileceğini söylüyor.
"Asla asla demeyin."
"Çünkü genç ve gelecek vadeden bir pilot olduğunuzda her zaman yardıma ihtiyaç duyarsınız."
"10 yıl önce Formula 1'e katıldığım zamana kıyasla, o zamandan bu yana çok şey değişti."
"Genç pilotlar için, özellikle de maddi açıdan zorlanıyorlarsa, bunu başarmanın giderek daha da zorlaştığını hissediyorum."
"Bu yüzden her türlü öneriye açığım."
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