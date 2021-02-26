Bottas, W12 için koltuk ayarı yaptırdı

Yeni sezonun ilk yarışına yaklaşık 1 aylık bir süre kala takımlar yeni sezon hazırlıklarında sona geliyorlar.

Şimdiye kadar Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın çalışmalarına yönelik neredeyse hiç bilgi paylaşılmadı.

Ancak dün, Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Bottas'ın takım fabrikasına gelerek W12 için koltuk ayarı yaptırdığı açıklandı.

Bottas, kış döneminin büyük bir kısmını Finlandiya'da geçirdi ve çoğu toplantıya Zoom üzerinden katıldı.

Alman ekip yeni aracını 2 Mart'ta tanıtacak ve Bottas da yeni aracın lansmanı öncesinde takım fabrikasındaki çalışmalarına hız vermiş oldu.

Hamilton'ın Mercedes fabrikasına ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.