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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "W12 gridin en hızlısı değil"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Bahreyn GP sonrası yeni W12'nin gridin en hızlısı olmadığını dile getirdi.

Bottas: "W12 gridin en hızlısı değil"

Fin pilot, yarışa üçüncü sıradan başladı ve startla birlikte liderli, Ferrari pilotu Charles Leclerc'e kaybetti.

Ardından yerini geri alan Mercedes sürücüsü, pit stoplarda yaklaşık 10 saniye kaybetti ve yarışı üçüncü bitirdi.

Bottas son bölümde fazladan bir pit stop yaptı ve en hızlı turu atarak hafta sonunu 16 puanla kapatmış oldu.

Bottas, "Pit stopta neredeyse 10 saniye kaybettim ve Max ya da Lewis'e yetişmenin neredeyse imkansız olduğunu gördüm. Ancak böyle bir durumda olumsuz düşüncelere izin vermemek ve  mümkün olan en fazla şeyi almaya çalışmak çok önemli."

"Etrafımda neredeyse hiçbir olay yoktu ve çoğu zaman inanılmaz bir yalnızlık içinde yarıştım. Bitiş çizgisine yaklaştıkça, yarışın en hızlı turunu atabilmek adına fazladan bir pit stop yaptık. Bunu başardım ve sezonun ilerleyen yarışlarında bana fayda sağlayabilecek fazladan bir puan kazandım."

"Ne olursa olsun şanslı değildim. Sık bir mücadeleye dahil olmayı tercih ederdim. Ancak elimizdeki bu. Açıkçası benim günüm değildi. Fakat kış testlerinden sonra Bahreyn GP'nin sonunda her iki Mercedes aracının da ilk üçe gireceğini ve dahası, bunlardan birinin yarışı kazanacağı söylenseydi, bunu memnuniyetle kabul ederdik."

"Tüm takım yine harika bir iş çıkardı. Elbette daha iyi yapmamız gereken pek çok şey var ama henüz sezonun başındayız."

Bottas, araç üzerinde yapılması gereken pek çok çalışma olduğunu doğruladı.

"Red Bull çok hızlı olduğu için hızımızı daha da artırmalıyız. Max ve Lewis'in son turlardaki mücadelesini gerçekten seyretmek istiyorum, çünkü şu anda W12'imiz gridin en hızlısı değil. Rakiplerimizi diğer alanlarda geçmek zorundayız, ancak saf hızda da en iyisi olmak istiyoruz ve bu açıdan yapmamız gereken çalışmalar var."

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Editör Kemal Şengül

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