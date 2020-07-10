Bottas: "Vites kutusu sorununda ilerleme kaydettik"

Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, geçen haftaki yarışta vites kutusu sorunlarıyla boğuşmuşlardı.

Mercedes, ciddi boyuttaki bu sorunları çözmek için bugün farklı çözümler denedi ve Valtteri Bottas günü ikici bitirdi.

Fin pilot, durumun geçen haftaya kıyasla daha iyi olduğunu söylüyor.

"Antrenman seansı gerçekten faydalı oldu. Geçen hafta sonundan sonra analiz etmemiz gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum."

"İlk antrenman seansında esas olarak geçen Pazar yarışta yaşadığımız dayanıklılık sorunlarını çözüp çözemediğimizi görmeye çalışıyorduk."

"Takım bunu araştırmaya devam ediyor, ama bence bu konuda ilerleme kaydettik, bu iyi bir haber."

"Sonrasında, ilk hafta sonundan tek tur anlamında ve yarış mesafesi konusunda iyi ayar düzenlemeleriyle birkaç küçük şey denedik. Genel olarak, daha iyi olmak için farklı şeyler denedik."

"Yarın muhtemelen yağmur yağacak gibi göründüğü için ekstra bir lastik seti daha kullandık, o lastik setiyle biraz daha zorladık. Sıralama turlarındaymış gibi zorlamadık, ama yine de eğlenceliydi."

"Bugüne yaptığımız başlangıç, geçen hafta sonuna kıyasla daha farklı hissettirdi. Zaten bir yarışlık deneyimimiz var, üstelik aynı pistteyiz, bu yüzden evet ilk turdan itibaren gerçekten kendimden emin hissettim."

"Araçta kendimi iyi hissediyorum, ki bu iyi bir haber ama sonunda her zaman önemli olan Cumartesi ve Pazar günleridir."