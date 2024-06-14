Bottas, Villeneuve'ün Mercedes tahmini ardından geleceğiyle ilgili konuştu

Bottas, Sauber’in Audi’ye geçişi öncesinde takımdan ayrılma olasılığıyla konuşulmuştu, ancak 1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Finli sürücünün gelecek sezon Mercedes'te Lewis Hamilton’ın yerine geçecek sürücüler arasında olabileceğini ifade etti.



Villeneuve, Kanada'da Sky F1'e Bottas’ın beş sezon geçirdiği takıma geri dönebileceği hissine kapıldığını söyledi ve takım patronu Toto Wolff’ün genç sürücü Andrea Kimi Antonelli’yi Formula 1’de bir geleceğe hazırladığını belirtti.



"Sanırım Bottas Mercedes’e gidecek."



"Bir yıl boyunca bir sürücü istiyorlar. Peki kimi alacaklar? Bir yıllık anlaşmayı kabul edecek, takımı bilen, deneyimli bir sürücü alacaklar ve Antonelli için koltuğu hazırlayacaklar.



"Ve sonra Toto, Antonelli’yi bir yıl boyunca başka bir takıma yerleştirmek için para ödemek zorunda kalacak." dedi Villeneuve.



Mercedes'in 2025 sürücü kadrosu hakkında henüz bir karar alınmamış gibi görünse de Wolff, genç Formula 2 çaylağı Antonelli'nin takımın geleceğinde bir rol oynayacağını kabul etti.



Kendi geleceği hakkında konuşan Bottas, şu anda Sauber ile olan sözleşmesinin son yılında olduğunu belirterek sezon sonunun ardından Formula 1’deki yerini güvence altına almak istediğini söyledi.



Takım, 2026'da Audi’ye geçiş için Nico Hulkenberg ile çok yıllık bir anlaşmayla imzalamış durumda, ancak diğer koltuk hala boş.



Sauber, sürücü pazarında bekleme oyununu oynarken, 10 kez Grand Prix galibi olan Bottas, aynısını yapmayı göze alamayacağını söyledi, ancak yerinde kalmanın da bir seçenek olduğunu belirtti.



"Şu anda, takımda oldukça fazla değişiklik istediklerini hissediyorum.”



"Aynı şey sürücü kadrosu için de geçerli. Durumu böyle okuyorum ve uzun süre beklemeye istekli olduklarını düşünüyorum ama ben sonsuza kadar bekleyemem."



"Bu takım kesinlikle hala bir seçenek, ama uzun süre beklemek için zamanım olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden işleri hızlandırmak istiyorum."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44



"Ancak, son 12 ay içinde takımla yaptığım görüşmelere göre projenin bir parçası olacaktım, ancak son zamanlarda işler biraz daha sessizleşti. Bu yüzden durumu okumaya ve kendi işimi yapmaya çalışmam gerekiyor." dedi Bottas, Kanada'da gazetecilere Sauber’in Audi’ye geçişi sırasında karşılaştığı durumu anlatırken.



Koltuklar dolmaya başlamasına rağmen Finli pilot için hala seçenekler mevcut. Ancak piyasanın bu sezon alışılmadık şekilde erken hareket etmesinin bir sonucu olarak onun da karar verme konusundaki acelesi artmış durumda.



Gelecek yıla girerken hala sakin olduğunu belirten Bottas, önümüzdeki haftaların kendisi için "ilginç" geçeceğini belirtti.



"Beni bir koltuk beklediğime eminim"



"Ama bu sporda hiçbir şey kesin değil, bu yüzden imzalanana kadar %100 emin olamazsınız. En azından şu an gördüğüm duruma göre endişelenmiyorum. Ama önümüzdeki hafta veya iki hafta kesinlikle ilginç olacak." dedi Bottas.