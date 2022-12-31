Bottas: "Vettel, zirve noktasında rakipsizdi"
Valtteri Bottas, Red Bull döneminde dört şampiyonluk alan Sebastian Vettel'den övgüyle bahsetti.
Sebastian Vettel, Formula 1'de geçirdiği uzun yılların ardından 2022 sonunda kariyerine son noktayı koyma kararı aldı.
Gelecek geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor fakat 53 zafer, 122 podyum ve 57 pole pozisyonu ile, tüm zamanların en başarılı pilotlarından birisi oldu.
Özellikle 2010-13 yılları arasında Red Bull ile harika sonuçlar elde eden Vettel, bu dönemde Michael Schumacher'in tüm rekorlarını kıracak gibiydi.
Fakat 2014 yılıyla işler değişti ve geride kalan yıllarda beşinci şampiyonluğunu almayı başaramadı.
Yine de ortaya koyduğu performans, rakiplerinden takdir görmeye devam ediyor.
Mercedes'te yarışırken Vettel ile sık sık mücadele eden Bottas, "İlk şampiyonluğunu kazandığında (2010) onu televizyonda izlediğimi hatırlıyorum."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, arrives at the track
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"O dönem yarışları hâlâ evde izliyordum. Bence zirve noktasındayken yenilmezdi. Uzun ve harika bir kariyeri oldu, spora çok şey verdi ve şimdi hâlâ verecek çok şeyi olduğunu söylüyor."
"Fakat hayattaki değerleri için son zamanlarda çok değişti."
"Meksika'dan Santiago'ya aynı uçakla gidiyorduk çünkü ben Arjantin'e gidiyordum, o ise Patagonya'ya gideceğini söylemişti."
"Orada yalnızdı, sadece sırt çantası vardı. Oraya on günlük yürüyüş için gitmişti, on yıl önce bunu yapabileceğini sanmıyorum"
"Hayata bakışı çok değişti. Bir şeyler hakkında konuşmalarını, sesini kullanarak daha sürdürülebilir bir gelecek baskı yaptığını görmek çok güzel." dedi.
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