Bottas: "Verstappen'in temposu şaşırtıcıydı"

Sezonun son yarışına ev sahipliği yapan Abu Dhabi’de Red Bull pilotu Max Verstappen üstün bir performansla zafere ulaşmayı başardı.

Bottas tüm yarışı ikinci sırada götürdü ancak Verstappen'le aynı turları atamadı.

Yarış sonrasında verdiği demeçte Bottas, Max’ın bugünkü hızıyla ilgili “Bence bugün Redbull çok hızlıydı, şaşırtıcı derecede hızlıydı."

“Yarış hızımızın aşağı yukarı aynı olacağını düşünmüştük ama gerekli noktalarda boşlukları ve yarışı çok iyi kontrol ettiler. Elimden gelen her şeyi denemedim ama bu yüzden onlara yetişemedim.” dedi.

Yarıştaki performansından memnun olup olmadığı sorularına cevap veren Bottas sezon sonrası dönem için de açıklamalarda bulundu: “Benim açımdan iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum. Hata yapmadım ve bugünkü paketle bu kadarını yapabileceğimi hissettim yani bu anlamda iyiydi. Sonuçta takımda podyuma daha önde çıkmayalı baya olmuştu. Bu yüzden orada şampanya olmamasına rağmen iyi.”

“Sanırım önümüzdeki hafta bazı taahhütler var ama şurası kesin ki Noel için bir boşluk olacaktır ve umuyorum ki ailemi görebilirim çünkü uzun zaman oldu, onları en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. “

Mercedes Takımı’nın bu sene harika olduğunu düşünen Bottas demecini övgü dolu şu sözlerle sonlandırdı: “Telsizde de söylediğim gibi, bu sene takımımın harika olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Sürücüler Şampiyonası’nda 1. Ve 2. Olabildiğimiz için gerçekten gurur duyuyorum. Fabrikadaki her personele kadar herkes için harika bir sezon, gerçekten minnettarım.”

Çeviri: Zeynep Temel