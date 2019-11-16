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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Bottas: "Verstappen'in pole derecesi beni şaşırttı"

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Bottas: "Verstappen'in pole derecesi beni şaşırttı"
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 20:22

Valtteri Bottas, araçtan her şeyi çıkardığını ve bu yüzden pole pozisyonundan bu kadar uzakta kaldığı için şaşkın olduğunu söyledi.

Valtteri Bottas, sıralama turlarında Ferrari pilotlarının yanı sıra Max Verstappen ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın gerisinde beşinci sırada bitirdi.

Lider Verstappen'in 0.366, Lewis Hamilton'ın ise 0.175 saniye gerisinde kalan Bottas, seans sonrası verdiği demeçte bu farka şaşırdığını dile getirdi.

Bottas, "Sıralama turlarındaki hızım antrenmandan daha iyiydi. Sabah bölümünde bazı problemler yaşadık, bu yüzden adım adım tempomu yükselttim."

"Bu hafta sonu ilk normal turları, sıralama turlarının ilk bölümünde atmaya başladım."

"Şimdi araçtan memnunum. Son bölümdeki ilk denemede, lastiklerden birini virajda biraz kilitledim. Orada birkaç ondalık kaybettim. Ama geri kalan kısımda aracın yapabileceği her şeyi yaptım. Bu yüzden pole derecesinin bu kadar iyi olduğunu görmek beni çok şaşırttı. Açıkçası sıralama turlarında yeterince hızlı değildik... Gerçek bu."

"Fakat iyimser kalıyorum. Çünkü ilk sıradan başlamadığımız zaman bile yarışlar kazandık. Yani pes etmeyeceğim. Aracımız yarışta rekabetçi. Yarın oldukça ilginç şeyler yapacağımıza eminim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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