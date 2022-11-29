Bottas, Verstappen'in Brezilya GP'deki tepkisine şaşırmış
Valtteri Bottas, Max Verstappen'in Brezilya'da bir takım emrine verdiği sert tepkiyi şaşırtıcı buldu
Brezilya'da gerçekleştirilen yarış olaylarla doluydu ancak en dikkat çekici an Max Verstappen'in yerini Sergio Perez'e vermemesiydi.
Verstappen, kendisinden böyle bir şey istenmesinden rahatsızdı fakat Perez de takım arkadaşının kendisine yol vermemesi için aynı şeyi düşünüyordu.
Alfa Romeo sürücüsü Valtteri Bottas, Mercedes'te çalıştığı süre boyunca bu durumu birkaç kez yaşadı.
Finli sürücü, birlikte yarıştıkları dönemde zaman zaman Lewis Hamilton'a yol vermek zorunda kaldı.
Bottas böyle bir durumda yerini alabileceğine güvenmenin zor olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben her iki durumda da bulundum. Duruma göre değişiyor."
"Bu gibi durumlarda iletişim çok önemlidir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde öğrendim ki bazı senaryoları önceden tartışmak genellikle yarış sırasında tartışmaktan çok daha kolay oluyor."
"Sürprizle karşılaşıldığında sürücü hazırlıklı olmuyor ve bu da kabullenmeyi zorlaştırıyor. Dolayısıyla iletişim en önemli şeydir ve duruma göre değişir. Yani bu, şampiyonadaki savaşla mı ilgili yoksa o anda belirli bir stratejiniz var mı?"
"Tüm bunlar devreye giriyor. Durumu anladıktan sonra sorun yok. Netlik eksikliği sorunlara yol açabiliyor."
"Fakat güven her şeydir. Oyunu kurallarına göre oynamak önemlidir. Bu yüzden iyi iletişim kurmak ve takım ruhunun doğru olması önemlidir."
Bottas'a Verstappen'in tepkisini şaşırtıcı bulup bulmadığı sorulduğunda kısaca şu yanıtı verdi: "Evet, şampiyonadaki durumu göz önüne alındığında öyle. Fakat işin arka planını bilmiyorum."
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