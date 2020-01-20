Bottas, Verstappen ve Leclerc'in anlaşmalarına şaşırmadı

Griddeki pek çok pilotun sözleşmesi 2020 yılının ardından sonra erecek ve sürpriz şekilde Verstappen'le Leclerc, mevcut takımlarıyla olan anlaşmalarını uzun vadeli olarak uzattılar.

Buna göre Leclerc, 2024 sonuna kadar Ferrari için yarışmaya devam edecekken, Verstappen de en az 2023 sonuna kadar Red Bull'da kalacak.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden sadece birisi ve aynı şekilde takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın anlaşması da sezon sonunda bitecek.

Ilta Sonomat'a konuşan Bottas, bu iki genç pilotun sözleşme yenilemesinin kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.

“Bu yıldan sonra her şey biraz açık olacak. Belki de bu yüzden en az bir sürücünün durumunun net olmasını istedikleri için böyle bir şey yaptılar."

"Durum böyle iken pek de şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz."

“Her ikisi de genç ve şimdiye kadar ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler. Takımlar onları tutmanın hiçbir riski olmadığını biliyorlar."

"Öyleyse neden bunu yapmasınlar? Bu, sürücü pazarındaki durumu dengeleyebilecek iyi bir şey.”

Bottas geçen yılın sonunda Emilia Bottas ile ayrılma kararı almıştı. İlginç şekilde Avustralya'da profesyonel bisikletçi Tiffany Cromwell ile vakit geçirdiği ifade edildi.

Bottas bu konu hakkında şöyle dedi: "Bu benim kişisel hayatım ve özelim. Bu yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum. Paylaştığım bazı şeyler var ama kendime saklamak istediğim belirli şeyler de var."