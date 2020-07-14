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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Verstappen geçişi, beklediğimden kolay oldu"

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Bottas: "Verstappen geçişi, beklediğimden kolay oldu"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
14 Tem 2020 13:45

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Steiermark GP'de ikincilik için yarışın son bölümünde Red Bull pilotu Max Verstappen'i geçişinin umduğundan daha kolay bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yarışa 4. sıradan başlayan Bottas, yarışın ikinci bölümünde 10 tur daha yeni lastiklerle Verstappen'in arkasında 3. sırada kaldı.

71 turluk yarışın son bölümünde Bottas farkı kapattı. Fin sürücü, Verstappen'e yaptığı ilk atak sonrasında karşı atakla tekrar 3. sıraya gerilese de 67. turda rakibini tekrar geçti ve yerini sağlamlaştırdı.

Bottas, "Onu geçmek her zaman zor, bu konuda şüphe yok. İlk mücadeleden keyif aldım. Onu geçtiğimi düşündüm."

"Ancak evet, önde kalmak için kesinlikle her şeyi denedi. 3. virajda dışarıdaydı ve bunu beklemiyordum. Bu yüzden ikinci sefer, aynı şeyin tekrarlanmayacağından emin olmak istedim. İyiydi."

"5. ve 6. virajları yan yana döndük. Ancak ilk seferde 6. virajda aslında iki araçlık yer olmadığını gördüm. Bu yüzden bırakıp yeniden denemeye karar verdim. Ancak dediğiniz gibi, momentum benden yanaydı. Lastik avantajım vardı."

"Bu yüzden sonunda, 10-15 tur önce düşündüğümden daha kolay bir geçiş oldu. Daha yakın ve sıkıntılı olacağını düşünmüştüm ancak sonunda lastikleri tamamen bitmişti." dedi.

 

Bottas, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastiklerle geçirdiği stinti uzatmasının, yarışın sonunda kendisine daha fazla fırsat vereceğini bildiğini ancak tur bindirmelerde biraz zaman kaybettiğini söyledi.

Bottas, "Lastikler konusunda endişeli değildim çünkü yumuşaklarla oldukça uzun bir bölüm geride bırakmıştık. Yumuşaklar çok dayandığı için, orta lastikler konusunda büyük bir endişem yoktu."

"Ancak tabii ki tur bindirmeler pek iyi geçmedi. Bazen önümde savaşan pilotlara denk geldiğim için bir turdan fazla beklemek zorunda kaldım. Bu yüzden birkaç saniye kaybettim."

"Tur bindirme süreci pek istediğim kadar temiz geçmedi. Ancak sonrasında temiz havaya çıktığımda her şey yolundaydı. Lastik sıcaklıkları iyiydi ve performansı hissedebiliyordum."

"Ne kadar zorlamam gerektiğini hesaplamalıydım. Onu çok hızlı bir şekilde mi yakalamalıydım yoksa istikrarlı bir şekilde yakalayıp son bölümde mi hızlı olmalıydım. Buna karar vermem gerekiyordu. Sonunda stratejimin çok iyi çalıştığını düşünüyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Adam Cooper

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