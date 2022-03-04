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Formula 1 Haberler

Bottas ve Zhou, dalgalanmanın güvenlik sorununa yol açacağına inanmıyor

Alfa Romeo Formula 1 sürücüleri Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, Barcelona testinde karşılaştıkları dalgalanma probleminin bir güvenlik sorununa yol açacağını düşünmüyor.

Bottas ve Zhou, dalgalanmanın güvenlik sorununa yol açacağına inanmıyor
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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2022 teknik düzenlemelerine göre tasarlanan yeni araçlarla yapılan ilk gerçek sürüşte tüm takımlar, zemin etkisi nedeniyle düzlüklerde dalgalanma problemi yaşadılar.

Bu sorun sürücüler için rahatsız ediciydi çünkü yüksek hızlardaki dalgalanma problemi, pilotların araç içerisinde zıplamalarına neden oldu. Ayrıca araçlar  yere sürttüğü için taban kısmında da hasar oluştu. Bundan ötürü de takımlar ayar değişiklikleri yapmak zorunda kaldılar.

Sorunun en somut örneklerinden birisi, Formula 1 tarafından yayınlanan ve Charles Leclerc'in ana düzlüğün sonunda Ferrari'siyle zıpladığı görülen ağır çekim görüntüsüydü.

Mercedes sürücüsü ve GPDA direktörü George Russell, test esnasında bazı takımların yaşadığı dalgalanma probleminin "güvenlik sorunu" haline gelebileceğini ve bundan ötürü F1'in aktif süspansiyona dönerek sorunu çözebileceğini belirtmişti.

Alfa Romeo, Barselona testinin başlarında, bu problemden en çok etkilenen takımlardan biriydi ancak Bottas ve Zhou, sorunun çözüleceği konusunda iyimserler ve güvenlik sorunu olmayacağından emin görünüyorlar.

Bottas, "Kesinlikle her takım için biraz zor bir durum gibi görünüyor."

"Şimdilik bunun bir güvenlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Aracın aerosunun çalışma tarzı bu şekilde ve açıkçası araçla ne kadar yakın giderseniz, o kadar fazla yere basma gücüne sahip olursunuz. Eğer iyi şekilde sürüş yapmanın bir yolunu bulursanız, alçak giderek daha fazla performans elde edebilirsiniz."

"Ancak bazı yerlerde, özellikle yüksek hızlarda ve tümseklerde, sürüşü olumsuz etkiliyor. Bu yüzden oldukça ilginç ve aracın aero kısmıyla alakalı yeni bir felsefe."

"Şahsen bunun büyük bir endişe olacağını sanmıyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas, dalgalanma sorunu da dahil olmak üzere bir dizi sorun nedeniyle Barselona testlerinin en az tur atan sürücüsü oldu.

Fin pilot, "Takım olarak bunun üzerinde çalışmamız ve aracın bu düzenlemeler için yeterince dayanıklı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Aslında bu, her takım için aynı."

"Bence şu anda çok fazla tartışılsa da, sezon başladığı zaman takımların bunu daha iyi anlayacağını ve bununla ilgili tartışmaların giderek azalacağını tahmin ediyorum." dedi.

Zhou ise takımın sorunu çözmede iyi bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekiyor.

Zhou, "Bütün takımlar hâlâ biraz bu sorunu yaşıyor ve herkes için yeni araçların en büyük sorunu bu gibi görünüyor."

"Bize mümkün olduğunca çok yere basma gücü sağlayacak ve düzlüklerde dalgalanmayı azaltacak bir yol bulmamız gerekiyor."

"Güvenlik açısından bence herhangi bir sorun olmamalı." dedi.

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