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Formula 1 Çin GP

Bottas ve Zhou, Çin GP'de puan için daha fazla çaba gösterecek

Sauber pilotları Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, bu hafta sonu Çin GP'de bu yılki ilk puanlarını hedefliyorlar.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Kick Sauber C44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Valtteri Bottas, tıpkı Zhou Guanyu gibi uzun süredir puan alamıyor ve bu olumsuz seriyi bir an önce bitirmek istiyorlar.

Hafta sonu öncesinde konuşan Bottas şöyle dedi: "Şanghay'a geri dönmek harika. Burası harika bir pist ve gerçekten çok özledim. Tıpkı 2019'da olduğu gibi buradaki yarışlar hep olaylı geçiyor."

"Zhou ilk kez kendi ülkesinde yarışacak. Bu yüzden taraftarların sevgisini ve ekstra desteğini hissedeceğimize eminim. Sonuç olarak Çin'e dönüş daha da renkli olacak."

"Takım ilerleme kaydetmek için çok çalışıyor. Suzuka'daki yarşı tempomuz gayet iyiydi ve takım neredeyse son tura kadar puan için savaştı. Bu da daha fazlasını yapabileceğimiz iyi bir temele sahip olduğumuzu gösteriyor."

"Fabrikadaki çocuklar aracı geliştirmek için çalışmaya devam ediyorlar ve biz de bu hafta sonu puan için iki kat daha fazla çalışacağız."

Zhou Guanyu da kendi ülkesindeki ilk yarış için heyecanlı.

"Sonunda Şanghay'da yarışacağım için mutluyum. Çin'de yarışan ilk Çinli pilot olmak benim için çok anlamlı. Bunun bana getirdiği büyük bir sevinç, gurur ve sorumluluk var."

"Her şeye rağmen tempoya odaklanmaya devam edeceğim. Piste çıktığım andan itibaren diğer hafta sonlarından farklı olmayacak."

"Araçtan en iyi verimi almak için çok çalışacağım ve Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Elbette birlikte Çin motor sporları tarihinde yeni bir sayfa açacağız. Fakat en önemli şey iyi bir yarış çıkarmak ve puan almak."

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, arriving in the paddock

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, arriving in the paddock

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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