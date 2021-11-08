Bottas ve Verstappen arasındaki en hızlı tur mücadelesi bir "oyunmuş"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi bu kadar yakınken, takım arkadaşları bu yıl yarışlarda en hızlı tur puanlarını almaları için kullanılıyor.

Valtteri Bottas, Meksika'da 1. virajdaki kazasının ardından puanların dışına düşünce Mercedes, Finli'yi Verstappen'den en hızlı turu alması için yumuşak lastiklere geçirdi.

Ancak Verstappen, Bottas'ın ilk tur denemesinde arkasında olduğunu biliyordu, bu yüzden Finli'nin önünde geri çekildi ve turunu boşa çıkardı.

Bottas daha sonra Verstappen'i geçti ve ardından Hollandalı sürücü, Mercedes sürücüsünün mavi bayrak kurallarına uyması ve yerini geri almak için yavaşlaması gerektiğini savundu.

Ardından Mercedes, kendisine temiz bir hava sağlamak için Bottas'ı tekrar pite almayı seçti. Nihayetinde de buldu ve usulüne uygun olarak en hızlı turu elde etti.

Mercedes patronu Toto Wolff, Verstappen'in yaptığında yanlış bir şey görmediğini söyledi.

Wolff, "Evet, biraz oyun oynandı."

"Max, Valtteri'nin en hızlı tur için gittiğinin farkındaydı. Sonra onu yavaşlattı, ki bu kesinlikle olası, bunu yapabilir."

"Bu yüzden başka bir lastik setine geçtik ve bu sefer temiz havada en hızlı turu geri aldık." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Bottas'la olan o anların kısa süreli bir endişe oluşturduğunu ancak sonuçta iyi yönetildiğini söyledi.

Horner, "Pit duvarındaki tansiyona kesinlikle yardımcı olmadı."

"Açıkçası biraz oyun oynandı çünkü Max en hızlı turu korumaya hevesliydi."

"Bu nedenle Valtteri'nin ona yol vermesini sağlamak için mavi bayrağı kullanmaya çalışıyordu ve ardından Mercedes onu pite çekti. Tabii ki de aynı şeyi Max ile yapmayacaktık."

"Son puanı almak için kendimizi çok da kaptırmak istemediğimiz küçük bir oyunbazlıktı.” dedi.

Verstappen, yarışta Bottas'ın neye kalkıştığını çok iyi bildiğini ancak olası bir temastan asla endişe etmediğini söyledi.

"En hızlı turu almaya çalıştıklarını elbette anlayabiliyorum."

"İlk seferinde işe yaramamıştı. Bence güvenli oynadık."

"Yan yanaydık ama her şey iyiydi. Çok zaman kaybettik ama dürüst olmak gerekirse benim için sorun değildi. Valtteri'yi tanıyorum, zaten temiz bir sürücü ve bir şey olacağından asla şüphe duymadım."