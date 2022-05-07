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Bottas ve Sainz, yeni güç ünitesi parçalarına geçtiler

Ferrari pilotu Carlos Sainz ve Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, cumartesi günkü seanslar öncesinde yeni ünitelere geçtiler.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bottas ve Sainz, yeni güç ünitesi parçalarına geçtiler
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Valtteri Bottas, dün gerçekleştirilen ilk antrenman seansında aracının arka kısmının kontrolünü kaybetmiş ve spin atarak arka tarafa epey hasar vermişti.

Turbo ve egzozda hasra olduğunu söyleyen Bottas, ikinci seansta piste çıkamamıştı.

Bugün Bottas'ın güç ünitesinde bir dizi değişiklik yapıldığı açıklandı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Bottas, henüz sezonun beşinci yarışı olmasına rağmen bu yılki son turbo ve MGU-H ünitelerine geçti. Ayrıca bu yılki dördüncü egzozunu da  taktı.

Dün kaza yapan bir başka isim olan Carlos Sainz ise bu yılki ikinci kontrol elektroniğine geçmek zorunda kaldı.

Son olarak Kevin Magnussen bu yılki üçüncü egzozuna geçti.

Vites kutusu tarafında da değişiklikler vardı. Lance Stroll, Alex Albon ve Valtteri Bottas yeni üniteye geçtiler. Sainz ise aynı ünitelerle devam etti.

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