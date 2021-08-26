Bottas ve Russell, Mercedes'in 2022 kararı hakkında kesin bir şey söylemekten kaçındı

Russell, 2019 yılında Williams ile Formula 1'e adım attı ve o günden bu yana İngiliz ekiple yarışıyor. Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Russell'ın adı, ortaya koyduğu güçlü performanslardan sonra gelecek yıl için Valtteri Bottas'ın koltuğu için anılıyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, takımın gelecek yıl Lewis Hamilton'ın yanında kimin yarışacağıyla ilgili kararını, yaz arasında vereceğini açıkladı. Fakat geride kalan yaz arasında hiçbir açıklama yapılmadı ve yakında yapılacağa da benzemiyor.

Perşembe günkü Belçika GP basın toplantısına beraber katılan ikiliye, gelecek yıl ne yapacaklarını bilip bilmedikleri soruldu.

Bottas, bu konuda şöyle dedi: "Henüz paylaşabileceğim bir haber yok. Belki bir şey biliyorumdur, belki de bilmiyorum. Fakat az önce de söylediğim gibi paylaşılacak bir haber yok."

Henüz karar verilmediği için mi bunu yapamayacağı yoksa karar alınmasına rağmen doğru zaman olmadığı için mi bunu yapamayacağı sorusuna Bottas, "Paylaşılabilecek bir haber yok. Bunun için de belli bir neden söylemem gerekmiyor."

"Hem ben hem de George için aynı şey olduğunu düşünüyorum. Burada yapmamız gereken bir iş var ve hiçbir haber yok. Yarışmaya ve mücadele ettiğimiz takım için maksimum puanı almaya odaklanacağız." cevabını verdi.

Russell ise geleceğiyle alakalı bu hafta sonu bir açıklama olmayacağını hatta Monza'da da bunun gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Russell, "Bu noktada paylaşılabilecek herhangi bir haber yok."

"Yaz arasında görüşme halindeydik ancak bu hafta sonu açıklanacak herhangi bir şey yok ve doğruyu söylemek gerekirse muhtemelen önümüzdeki hafta sonu da olmayacak."

"Yine de bence sorun değil. İşleri hızlı yapmak yerine doğru yapmak daha iyi." dedi.

Mercedes'in pilot kararı, F1 sürücü pazarı için de büyük bir domino etkisi yaratacak ve padokta arka arkaya hızlı kararlar alınması çok muhtemel.

Kararda yaşanacak herhangi bir gelişmenin, kendisi için sorun yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda Russell, "İkimiz de bir bakıma Mercedes tarafından yönetildiğimiz için şanslıyız ve ikimiz de öyle ya da böyle geleceklerimiz için en iyisini seçeceği konusunda onlara güveniyoruz."

“Kendi açımdan, yani kendi adıma konuşursam, gerçekten sorun değil. İster yarın, ister Abu Dhabi'den sonra olsun, sanırım sizi destekleyen insanlara güvenmek zorundasınız." cevabını verdi.

Bottas, geçmişte geleceğinin genelde Spa'da belli olmasından dolayı mevcut duruma alışık olduğunu ve söyledi ve ekledi: "Buna alışkınım. Genel anlamda bu konuyla ilgili bir problemim yok. Yapmam gereken işe odaklanacağım ve sonunda her şey kendiliğinden gelecek. Neler olacağını göreceğiz."