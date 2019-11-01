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Formula 1 / Son dakika

Bottas ve Ricciardo'dan Verstappen'e destek

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Bottas ve Ricciardo'dan Verstappen'e destek
Ekleyen:
, Editör
1 Kas 2019 18:46

Valtteri Bottas ve Daniel Ricciardo, Max Verstappen'e destek verdi.

Hamilton ve Verstappen, Meksika Grand Prix’sinin ilk turunda temas yaşamış ve ikili çimlere çıkmıştı. Verstappen daha sonra Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ile temas yaşamış ve lastik patlatıp gerilere düşmüştü.

Yarışı kazanan Hamilton, sonrasında yaptığı açıklamada Verstappen’in ilk virajda “torpidoluk” yaptığını belirtmiş ve Hollandalı sürücünün agresif tarzıyla beraber ona karşı fazladan boşluk bırakılması gerektiğini söylemişti.

Verstappen daha sonra bu yorumları "saygısızca" olarak yorumlamıştı.

Hollandalı pilotun eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo, genç pilota destek veren isimler arasında yer aldı.

Ricciardo, "Etrafınızdaki sürücülere bağlı olarak başlangıçta daha az veya daha çok temkinli olabilirsiniz. Ama Max ve onun sürüş tarzını seviyorum. Sert biri, ama yine de çok savaşmayan birisine kıyasla ona karşı yarışmayı seviyorum." dedi.

Sürpriz şekilde Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas da Verstappen'e destek çıktı.

Bottas, ”Her şeyin abartıldığını düşünüyorum. Max gerçekten iyi yarışlar ve atak denemeleri yaptı. Bu iyi, sert ve adil bir mücadele. Tamam, o agresif bir sürücü, ama sorun değil. Elbette, her sürücü farklıdır ve onları yolda gördüğünüzde her birine farklı şekilde bakarsınız. Ama hepimiz aynı olsaydık o zaman sıkıcı olurdu." dedi.

Fin pilot, takım arkadaşı Hamilton'ın gelecek yıl daha iyi olmasından endişe etmiyor.

"Lewis her zaman maksimumda oluyor, çok çalışıyor, ancak takım aramızdaki farkın giderek azaldığını görüyor. Henüz formumun zirvesinde değilim. Gelişebileceğim şeyler var. Lewis'in gücü ve rekabet seviyesinden herhangi bir şüphem yok. Fakat gelecek yıl şampiyon olmayı istese de, ben de ilk şampiyonluğumu kazanmayı o kadar çok istiyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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