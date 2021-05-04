Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış

Bottas, daha az yere basma gücü üreten bir ayar istediğinden başka bir arka kanat tasarımı kullanmak istediği düşünülüyor.

Daha az yere basma gücü üreten bir tasarım, daha az hava sürtünmesi ve dolayısıyla düzlüklerde daha hızlı bir araç demek.

Tabii bunun dezavantajları da var. Arka kanatta yere basma gücü az olduğundan, Portimao'nun virajlarla dolu 2. sektöründe de daha yavaş kalıyorsunuz.

Bottas, bu araç ayarı ile birlikte tek tur temposunda daha hızlı geldi. Çünkü düzlüklerde daha hızlıydı ve araçtaki düşük yakıt seviyesi ile yumuşak lastiklerin avantajını da kullanarak 2. sektördeki yere basma gücü açığını biraz olsun kapatabildi, en azından tek tur temposunda durum böyleydi.

Oldukça dengeli ayarlanmış bu araç ayarı ile Bottas, 2. sektörde kaybettiği zaman ile düzlükte kazandığı zamanı çok iyi ayarlamış. Muhtemelen bu, Bottas'ın simülatörde geçirdiği onlarca saatin ardından ortaya çıktı.

Pole pozisyonunu kazanmasının ardından Bottas'ın ''Size sıkı çalışmanın işe yarayacağını söylemiştim'' demesinin nedeni de muhtemelen buydu.

Yarışta Max Verstappen'in DRS'si olsa bile Bottas'a düzlüklerde yaklaşmakta zorlandığını görmüştük. Bu, Bottas'ın düzlüklerde uçmasını sağlayan araç ayarları yüzündendi.

Hamilton ise arkada daha çok yere basma gücü üreten normal tasarımlarını kullanmaya devam etti. Bottas'ın ayarları, tek turda daha hızlı olsa da yarışta Hamilton'ın ayarları çok daha iyi bir yarış temposuna sahip olmasını sağladı.

Çünkü Bottas yarışta, dolu bir depo ve sert lastiklerle 2. sektörde artık daha da yavaş bir konumdaydı ve lastiklerini istediği gibi koruyamadı.

Buna ek olarak Hamilton, DRS ve hava koridoru etkisini kullanarak Bottas'ın düzlüklerdeki avantajını yok etmiş oldu.

Bottas'ı geçmek Hamilton için kolay olmadı ancak İngiliz pilot, DRS ve hava koridoru etkisiyle birkaç tur denemesinin ardından Bottas'ı arkasında bıraktı.

Hamilton da Bottas'ın düzlüklerde çok hızlı olduğunu biliyordu ki bu yüzden, onu geçtiği tur içinde önündeki kirli havanın da kalkmasıyla 2. sektörde fazlasıyla zorladı ve arayı 1 saniyenin üstüne çekti, Bottas'a DRS'yi vermedi.

Sonrasında araçta daha çok yere basma gücünü tercih eden ve yarışa yatırım yapan Hamilton, yarışı kontrol etti ve rahat bir galibiyet aldı.

Aşağıdaki görselde, soldaki araç Bottas ve sağdaki araç Hamilton'ın arka kanat tasarımları arasındaki farkı daha net görebilirsiniz.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images