Bottas ve Hamilton, Cuma antrenmanlarına olan ihtiyacı sorguladılar

Nürburgring'de Cuma günkü antrenman seansları, yoğun sis altında tıbbi helikopterin kalkamamasının ardından gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine FIA, Cumartesi ve Pazar günleri pist üstü aktivitelerin olumsuz etkilenmemesi için acil eylem planı hazırladı. Buna göre tıbbi helikopter, piste 3 dk uzaklıkta yer alan rakım olarak daha alçak bir yerde bekleyecek ve ihtiyaç halinde yaralı pilot ambulans ile yol üzerinden helikoptere ulaştırılacak.

Cuma günü kaybedilen pist üstü zamanı sorulduğunda Hamilton, "Cuma günleri piste çıkmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu açıdan benim için her şey yolundaydı." dedi.

Bottas ise, "Antrenman olsaydı nasıl bir derece yapardım bunu söylemek zor ancak tabii ki ne kadar çok antrenman yaparsanız, araçtaki ince detayları iyi ayarlarsınız."

"Özellikle Cuma gecesi tüm gece seanslarda elde ettiğiniz verilere baktığınızda hem araç, hem de pilot için ders çıkarırsınız."

"Bu açıdan daha fazla antrenman ile tam olarak ne kadar olacağını söyleyemesem de biraz daha hızlı olabilirdik. Ancak dürüst olmam gerekirse, normal bir hafta sonunda çok fazla antrenman olduğunu düşünüyorum."

"Bu sayede herkes sürüş ve aracın ayarları açısından optimum seviyeye ulaşabiliyor. Ancak daha az antrenman olsaydı, bu durumda bazı takımlar iyi iş çıkarırken bazıları iyi iş çıkarmayabilirdi."

"Bu yüzden daha az antrenman olmasını isterim." dedi.

Sıralamaların başında Mercedes pilotlarının önünde yer alan ancak son turlarda gerilerine düşen Max Verstappen de Bottas gibi daha fazla sürüşün daha hızlı olmalarını sağladığını söyledi.

Verstappen, "Ufak tefek sorunlar yaşadığınızda, bunları tüm gece çalışarak aşabilirsiniz."

"Bunu fabrikaya bildirebilirsiniz ve orada simülatörde çalışılabilir."

"Ancak genel olarak, Valtteri'nin de dediği gibi çok fazla antrenman var. Bu sayede genelde bu süre içerisinde sorunu çözüyorsunuz."

"Şimdi tek seans olunca, normalde rahat rahat yapacağımız şeyleri hemen yaptık." dedi.