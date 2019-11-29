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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Bottas ve Grosjean, antrenmandaki kaza yüzünden hakemler tarafından çağrıldı

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Bottas ve Grosjean, antrenmandaki kaza yüzünden hakemler tarafından çağrıldı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
29 Kas 2019 14:32

Valtteri Bottas ve Romain Grosjean, Abu Dhabi’deki ikinci antrenman seansında yaptıkları kaza nedeniyle hakemler tarafından çağrıldılar.

İkinci antrenman seansının lideri Bottas, seansın sonlarında yarış simülasyonu yapıyordu ve ikinci arka düzlüğün sonunda Grosjean’a iç taraftan agresif bir atak yaptı.

Grosjean, Mercedes’i görmeyerek virajı dönmeye başladı ancak ikili temas yaşadı ve her ikisi de spin attı.

Her iki sürücü de temas için birbirini suçlarken, hakemler tarafından çağrıldılar.

Kazanın hemen ardından Grosjean, “Bu da neydi ***? Nereden geldi?” dedi.

Hasar olup olmadığı sorulduğunda Fransız sürücü, “Evet, sanırım taban ve diğer her şeyde hasar var. Dostum, o çok gerideydi.”

“Aracı kontrol edin, eğer tekrar piste çıkabilirsek çıkalım. Ama aracın iyi olmadığından endişe duyuyorum.” dedi.

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Grosjean kaza sonrasında tekrar piste çıkamadı, ancak yarışa gridin en gerisinden başlayacak olan Bottas son dakikalarda piste çıkabildi.

Kazanın ardından Bottas, “Üstüme doğru sürdü. Hiç boşluk bırakmadı.” dedi.

Seans, kaza sonucunda çok fazla parçanın piste dağılmasıyla beraber kırmızı bayrakla durduruldu.

Bottas’ın takım arkadaşı Lewis Hamilton, kimin kaza yaptığını sorduğunda, “Valtteri, 11. virajda Grosjean’ı iç taraftan geçiyordu ve Grosjean onun üstüne doğru sürdü. Birbirlerine çarptılar.” cevabını aldı.

Hamilton bunun üzerine, “Tahmin etmeliydim.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team , Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP3 Başlangıç:
17 Saat
:
57 Dakika
:
54 Saniye
Seans Tarih
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
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