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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Bottas: "Uzun zamandır bir yarış kazanmamıştım"

Ekleyen:
, Şef Editör

İtalya GP öncesinde Sprint Sıralama'yı ilk sırada tamamlayarak kazanan Valtteri Bottas, ana yarışa en geriden başlayacak olması nedeniyle üzgün.

Bottas: "Uzun zamandır bir yarış kazanmamıştım"

Dünkü sıralamalarda en hızlı isim olan ve bugünkü Sprint Sıralama için ilk sırayı kazanan Bottas, 18 turluk yarışta iyi bir kalkış yaptı.

Startta yerini koruyan Bottas, Pierre Gasly'nin kazası nedeniyle piste giren güvenlik aracından sonra da yerini rahat bir şekilde korudu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bugün 3 puanın sahibi oldu.

Ancak Bottas, sıralamalar öncesinde yeni güç ünitesine geçtiği için gridin arkasına düşmüştü. Bu, bugün normalde pole pozisyonunu kazanan Bottas'ın yarışa başka bir ceza olmazsa son sıradan başlayacağı manasına geliyor.

Diğer taraftan Bottas, en son yarış galibiyetini 2020 Rusya GP'de almıştı. Buna dikkat çeken Bottas, "Teşekkür ederim, iyi hissediyorum. Bir yarışı ilk sırada tamamlamayalı uzun zaman olmuştu ancak ne yazık ki yarınki yarışa en geriden başlıyorum."

"Ancak hızımız ortada, bu yüzden savaşacağım. Yarın elimden geldiği kadar yükseleceğim ancak bugünkü sonuçtan mutluyum. Çok temiz bir yarıştı ve iyi yarış performansına sahiptik." dedi.

Normalde uzun düzlükler nedeniyle Monza pisti geçişin kolay olduğu bir pist olarak kabul edilir ancak DRS treninde, araçların zaten minimum kanat açılarıyla yarıştığı bu pistte geçiş yapmak o kadar kolay olmuyor.

Bottas, "Geçiş yapmak kolay olmayacak, orası kesin. DRS treni oluştuğunda geçiş yapmak kolay olmuyor ancak açıkçası stratejik açıdan lastik seçiminde serbest olacağız. Bu yüzden bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız."

"Her şeyimi vereceğim. Bu konuda söz veriyorum." dedi.

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