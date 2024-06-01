Bottas: “Uzun vadeli bir projede yer almak istiyorum’’

Valtteri Bottas, Formula 1’de tanıdık bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bottas, 2017’de fabrika takımına geçmeden önce, ilk 4 yılında Williams için yarıştı ve Mercedes motoru sayesinde podyumu tamamlamıştı.

Finli pilot, yakın zamanda emekli olan Nico Rosberg’in yerini aldı ve üç kez F1 Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton ile karşı karşıya gelmişti.

O yıllarda Valtteri Bottas, özellikle sıralama turlarında Britanyalı pilot için işleri zorlaştırabiliyordu. Ancak Bottas, 39 yaşındaki Hamilton’nın üstünlüğü kabul etmek zorunda kaldı. Mercedes’te geçirdiği 5 yıl ve 10 galibiyetten sonra Bottas, şu anki adı Stake F1 olan Alfa Romeo’ya geçti.

Vallteri Bottas’ın sözleşmesi bu yılın sonunda sona eriyor. Monako Grand Prix öncesinde, RacingNews365 ile özel röportaj yapan Valtteri Bottas 2025 yılında nerede olabileceği hakkında konuştu.

Bottas, 2026’da Audi’nin fabrika takımı olarak devam edecek olan Stake F1 takımındaki sözleşmesini yenilemenin kendisi için bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda, "Bence her şey hâlâ açık. Şu anda henüz hiçbir takımın kapısı kapalı değil.’’

“Bazı takımlar pilotlarının sözleşmesini yeniledi. Ancak bunun dışında diğer takımlarda boş koltuklar var. Audi, acele etmeyeceklerini açıkça belirtti fakat aynı zamanda diğer seçeneklere bakmam gerektiği anlamına da geliyor.’’

Bottas yüzünde bir gülümsemeyle, “Durumun farkındayız ve şu anda yaptığımız şey de bu.’’ dedi ve menajerine atıfta bulunarak, “Bu beyefendinin burada olmasının nedeni de bu.’’

Bottas, nereye gitmek istediğini bilmek isteyen bir tipte sürücü.

“Neye dahil olmak istediğimi bilmek isterim. Ancak yarış haftamda dikkatimin dağıtıcağı şekilde değil. Bu doğru dengeyi bulmakla ilgili ama bu benim geleceğim ve önümdeki yıllar hakkında olduğu için tabii ki dahil olmak istiyorum.’’ yanıtını verdi.

Bottas Monako Grand Prix öncesinde, “Bu yüzden neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Bir dahaki sefere sözleşme hakkında düzgün bir şeklinde konuşabileceğimiz zaman muhtemelen Pazartesi olacak çünkü sürüşüme odaklanmak zorundayım.’’ dedi.

34 yaşındaki Finli pilot, Alfa Romeo ile sözleşme imzalayıp ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur ile kısa bir süre çalıştığı zaman, uzun vadeli bir projeyi tercih etmişti. Bottas’ın şu anda da yapmak istediği şey de bu.

Bottas, ‘‘Buna ihtiyacım olduğunu hissediyorum.’’

''Önümüzdeki birkaç yıl için net hedefleri olan bir projeye ihtiyacım var. Sadece F1 sporunun içinde olmak için bir yıllık sözleşmelerle ilgilenmiyorum. Birlikte takip edebileceğimiz hedefleri olan istikrarlı bir şeye sahip olmak istiyorum.’’ dedi.

Frederic Vasseur’un adından kısaca bahsedildi ve şu anda Ferrari’de takım patronu olarak çalışıyor. Vasseur, orada işleri doğru yönde değiştiriyor gibi görünüyor.

Bottas, geçmişte sıklıkla olduğu gibi, tek bir kişinin bir takımı doğru yöne götürebileceği ile ilgili düşüncesi sorulduğunda, “Öyle olduğunu düşünüyorum çünkü bunu geçmişte gördük.’’

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“İyi bir lider işleri iyi organize edebilir, insanları doğru pozisyona koyabilir, yeni insanları işe alabilir ve bir fark yaratabilir.’’

“Fred’in bunun Ferrari için bir etkisi olduğunu zaten gösterdiğini ve uzun vadede işe yarabileceğini düşünüyorum. Fred, F2 ve F3 gibi dahil olduğu her kategoride, her zaman en iyi takım olduğunu gösterdi.’’

“Bazı kişiler bunun komik olduğunu düşünüyor. Fred’in bu kadar hızlı bir şekilde, Ferrari’ye başarı kazandırmasına şaşırmadım.’’ yanıtını verdi.

Bottas’ın, bu nedenden dolayı kendisini Formula 1’e adamak istiyor. Bu da, Finli pilotun 40 yaşına kadar F1’de devam edeceği anlamına gelebilir. Böylece, son yıllarda sıklıkla gördüğümüz bir trend olan ‘Kariyerilerine devam eden F1 sürücülerini’ görmeye devam ediyoruz.



Kimi Raikkonen 42 yaşında kadar Formula 1’deki kariyerine devam etti. Fernando Alonso, Aston Martin ile imzaladığı yeni sözleşmesiyle 40’lı yaşlarının ortalarına gelmiş olacak. Lewis Hamilton ise birkaç yıl daha F1 kariyerine devam edecek.

Valtteri Bottas, o yaşlara kadar devam edip edilmeyeceği sorulduğunda, “40 rakamı oldukça büyük.’’

“Zaman hızlı ilerliyor. Bu yüzden asla bilemezsiniz. Ancak kesinlikle önümde daha çok yıl var. Fernando aykırı gibi görünse de, o harika bir örnek. Fernando’nun hâlâ ne kadar iyi performans sergilediğini görmek benim için bir motivasyon.’’ dedi.

Ayrıca, Bottas’ın hobisi olan bisiklete binmek, onun fiziksel olarak dahil olmak üzere kariyerini uzatmasına ne ölçüde yardımcı olduğu sorulduğunda, “Fiziksel açıdan endişelenmiyorum. Arabaları sürmek için oldukça fiziksel açıdan uygun olduğumu düşünüyorum.’’

“Bisiklet sürmeye karşı büyük bir tutkum var ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bisiklete binmek, sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da benim için sporlardan uzaklaşmanın harika bir yolu.’’

“Sanırım son derece sürdürülebilir hayatım ve iyi bir yaşamım var. Hafta sonlarını kendime ayırabiliyorum ve F1 hafta sonlarına dinç bir şekilde gelebiliyorum. Enerjimi tüketmeden çok uzun süre devam edebileceğimi görebiliyorum.’’ cevabını verdi.

Rümeysa Öztürk