Bottas: "Uzun süredir 2023 aracı üzerinde çalışıyoruz"

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Alfa Romeo 2022 sezonuna çok iyi başlasa da, bunu sezonun geneline yayamadı ve özellikle ikinci yarıda puan almakta dahi zorlandı.

Fakat takım, uzun süredir 2023 aracı üzerinde çalışıyor ve Bottas bundan ötürü gelecek yıl durumu tersine çevirmelerini umuyor.

Blick gazetesine konuşan Bottas, "Artık anlaşmam tek yıllık olmadığı için dış koşulların yarattığı baskı çok daha az. Bu sayede tamamen işime konsantre olabiliyorum."

"Kariyerimde ilk defa bu kadar kesin bir dönem yaşıyorum. Şu anda ortaya koyduğum tüm çabanın karşılığını önümüzdeki yıl da almaya devam edeceğimi bilmek çok güzel."

"Sezon başında Red Bull ve Ferrari'den çok da geride değildik ve podyuma çıkma şansımız yüksekti. Şimdi podyuma çıkabilmemiz için neredeyse büyük bir mucize gerçekleşmeli. Bunun nedeni Mercedes'in açıkça gelişmiş olması. Ayrıca Alpine ve McLaren da çok daha güçlü performans gösteriyor."

"Uzun süredir 2023 aracının gelişimi üzerinde çalışıyoruz ve gelecek sezonda yine rekabetçi olmayı umut ediyoruz." dedi.

Bottas, dört yıl sonra takım Audi olduğunda da burada kalmayı umduğunu söylüyor.

"Önümde hâlâ uzun bir yol var. Şu anda 33 yaşındayım fakat Fernando Alonso'ya bir bakın, 40'ını çoktan aştı ve hâlâ yarışıyor."

"Bu yüzden takımda kalmamı engelleyecek herhangi bir sebep görmüyorum. Dört yıl içinde olabilecek her şeye hazırım."