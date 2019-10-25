Bottas: "Umduğumuzdan daha geride kaldık"
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Meksika'da gerçekleştirilen ilk gün çalışmalarının ardından Ferrari ve Red Bull'a kıyasla umduklarından daha yavaş kaldıklarını söyledi.
Bottas, Meksika'da cuma gününü en üst sırada tamamlayan Mercedes pilotu oldu ancak yine de lider Sebastian Vettel'in 0.6 sn arkasında kalmaktan kurtulamadı.
Bottas, "Evet, en kolay gün değildi. Bugün pist oldukça kaygandı, özellikle ilk seans çok zorluydu. Sürekli olarak araç arkadan kaydı."
"Öğleden sonra her şey çok daha iyiydi ve kötü hissetmedik ancak genel olarak yol tutuşu eksikti. Hem Ferrari, hem de Red Bull şu ana kadar iyi performans gösteriyor gibi göründüler ancak her zaman olduğu gibi henüz cuma günündeyiz. Ertesi gün daha iyi olabileceğimiz birçok şey var. Gece sıkı çalışmalıyız."
"Aramızdaki fark, şu ana kadar olmasını umduğumuzdan daha büyük. Ancak umarım performans bulabilmek için mucize olması gerekmez."
"Burada yumuşak lastikler, geçen sene de gördüğümüz üzere zorluyor. Ancak durumu biraz iyileştirdik. Sonunda çok büyük sorun yaşamadan birkaç tur atabildim. Ancak evet, seansın sonunda sert lastikleri kullandım ve o lastikler oldukça istikrarlı ve sağlamdı. İlginç olacak. Pazar günü çok farklı stratejiler göreceğimizi düşünüyorum." dedi.
Bildiğiniz üzere Mercedes, son yarışlarda Ferrari'yi pole pozisyonunda yenemedi. Daha çok hangi seansa odaklanacaklarının sorulması üzerine Bottas, "Her ikisine. Planımız bu. Açıkçası düzlükte Ferrari'ye karşı çok büyük eksikliğimizin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sıralamalarda ilk çizgiyi alsak dahi ilk viraja kadar liderliği korumak zor olabilir. Ancak, yine de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha önce de gördüğümüz gibi önemli olan pazar günüdür ve pazar günlerimiz her zaman güçlü olduk. Bu hafta sonu da aynı şekilde olmayı umuyoruz." dedi.
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|Editör
|Abdullah Çelik
Bottas: "Umduğumuzdan daha geride kaldık"
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