Bottas: "Umduğum doğum günü hediyesi bu değildi"

Haberi dinle

Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen Belçika GP ile 2022 sezonunun ikinci yarısı heyecanlı bir şekilde başladı. Yarış günü doğum günü olan Alfa Romeo sürücüsü Valteri Bottas yaşadığı talihsizlikler üstüne, "Umduğum doğum günü hediyesi bu değildi" dedi.

Alfa Romeo, üst üste dört yarıştır puan alamamış ve Belçika Grand Prix'sinde bu gidişatı tersine çevirmek istiyordu. Ancak yaşanan talihsizlikler sonucu bu yarışta da puan alamadılar.

Kontrolü kaybetmiş bir Williams'ın kendisine doğru geldiğini gören Bottas, çarpışmadan kaçınmak için hamle yaptı ve çakıl havuzuna saplandı. Zhou takımını temsilen pistte tek kalmıştı ancak grid cezasıyla birlikte arka sıralardan başlayan Çinli pilotun ilk 10'u zorlayacak hızı yoktu.

Bottas, "Bugün yeterli tempomuz vardı, böylesine karışık bir gridde iyi bir sonuç alabilirdik. Bu yüzden yarışımı bu kadar erken bitirmek hayal kırıklığı yarattı."

"Yanlış zamanda yanlış yerde olma durumuydu. Latifi’nin sola doğru spin attığını gördüm. Yapabileceğim tek şey çarpışmayı önleyecek bir hareket yapmaktı. Maalesef çimlerin üzerinde spin attım ve çakıla saplandım."

"İleri ve geri gitmeye çalışsam da hareket edemedim. İstediğim doğum günü hediyesi bu değildi. Umarım önümüzdeki haftaya odaklanmadan önce bu gece biraz eğlenebilirim." dedi.

Zhou, Finli takım arkadaşının sözlerine hak vererek tempolarının oldukça iyi olduğunu belirtti. Yarışı 14. Tamamlayan Alfa Romeo sürücüsü gelecek yarışlardan umutlu olduğunu söyledi.

Çinli pilot, "Bugün hızımız oldukça iyiydi. Penaltı nedeniyle arkadan başlamamıza rağmen, yarış oldukça heyecanlı geçti. Ne yazık ki yarışın sonuna doğru Williams’ların arkasında sıkışıp kaldım.

"Birinci sektörde çok hızlılardı, bu geçilmelerini zorlaştırıyordu. Yarışın son dört ya da beş turunda lastiğimin durumu oldukça kötüydü. Sonuçlar açısından, bugünden daha fazlasını istemiştik, ancak bu hafta sonunu motor değişimi için feda ettik; umarım önümüzdeki dönemlerde gridde daha yukarılara çıkabilir ve iyi sonuçlar elde edebiliriz." dedi.

Çeviri: Berkay Topuk

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Fotoğraf: Erik Junius